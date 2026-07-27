В МИД заявили о готовности к дипломатическому урегулированию на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия подтверждает готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса на основе взаимопониманий, достигнутых в том числе в Анкоридже в августе 2025 года.

РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Россия готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине с учетом пониманий, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со своей стороны подтверждаем готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, от чего никогда не отказывались, но на основе взаимопониманий, в том числе достигнутых на Аляске", - сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что Москва готова к обсуждению возможных предложений и идей по урегулированию. "От этого никто никогда у нас не отказывался", - подчеркнула дипломат.

В МИД РФ сообщали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Рубио же заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения.

Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил глава государства, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.