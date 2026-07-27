Захарова: внедрение ядерной компоненты в Японии грозит Дальнему Востоку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внедрение ядерной компоненты в ремилитаризацию Японии потенциально угрожает России.
- По словам Захаровой, речь идет о Дальнем Востоке и региональной стабильности в целом.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Внедрение ядерной компоненты в ремилитаризацию Японии потенциально угрожает России, в частности Дальнему Востоку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Потенциальная имплементация ядерной компоненты в уже идущий ускоренными темпами процесс ремилитаризации Японии создаст потенциально новые вызовы и угрозы нашей стране. Речь идет именно о Дальнем Востоке, региональной стабильности в целом", - сказала Захарова на брифинге.