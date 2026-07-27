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Захарова: внедрение ядерной компоненты в Японии грозит Дальнему Востоку - РИА Новости, 27.07.2026
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17:06 27.07.2026 (обновлено: 17:09 27.07.2026)
Захарова: внедрение ядерной компоненты в Японии грозит Дальнему Востоку

Захарова: внедрение ядерной компоненты в Японии может грозить Дальнему Востоку

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внедрение ядерной компоненты в ремилитаризацию Японии потенциально угрожает России.
  • По словам Захаровой, речь идет о Дальнем Востоке и региональной стабильности в целом.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Внедрение ядерной компоненты в ремилитаризацию Японии потенциально угрожает России, в частности Дальнему Востоку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Потенциальная имплементация ядерной компоненты в уже идущий ускоренными темпами процесс ремилитаризации Японии создаст потенциально новые вызовы и угрозы нашей стране. Речь идет именно о Дальнем Востоке, региональной стабильности в целом", - сказала Захарова на брифинге.
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