Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США заверяли Россию в принятии Киевом анкориджских предложений по Украине.
- По ее словам, американская сторона утверждала, что украинское руководство сделает все, что скажет Вашингтон.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. США заверяли Россию в том, что Киев точно примет анкориджские предложения по Украине, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что авторство "упомянутого компромиссного предложения" принадлежит США.
"Нам его привезли в Москву в начале августа 2025 года. Российская сторона взяла время на изучение этого предложения. На саммите в Анкоридже российская сторона уточнила, актуально ли это предложение, и получив (ответ - ред.), что это предложение более, чем актуально, согласилась. Американская сторона заверила российскую сторону в том, что киевский режим также примет эти предложения", - сказала она в ходе брифинга.
"Потому что украинское руководство, как было сказано нам американской стороной, сделает все, что ему будет сказано Вашингтоном", - добавила Захарова.