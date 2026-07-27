Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали анкориджские понимания с США - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 27.07.2026 (обновлено: 17:18 27.07.2026)
В МИД прокомментировали анкориджские понимания с США

МИД: США заверяли Россию в том, что Украина примет анкориджские понимания

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США заверяли Россию в принятии Киевом анкориджских предложений по Украине.
  • По ее словам, американская сторона утверждала, что украинское руководство сделает все, что скажет Вашингтон.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. США заверяли Россию в том, что Киев точно примет анкориджские предложения по Украине, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что авторство "упомянутого компромиссного предложения" принадлежит США.
"Нам его привезли в Москву в начале августа 2025 года. Российская сторона взяла время на изучение этого предложения. На саммите в Анкоридже российская сторона уточнила, актуально ли это предложение, и получив (ответ - ред.), что это предложение более, чем актуально, согласилась. Американская сторона заверила российскую сторону в том, что киевский режим также примет эти предложения", - сказала она в ходе брифинга.
"Потому что украинское руководство, как было сказано нам американской стороной, сделает все, что ему будет сказано Вашингтоном", - добавила Захарова.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
В Анкоридже Путин проявил максимум дипломатической гибкости, заявил Токаев
25 июля, 17:15
 
В миреСШАРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала