В МИД прокомментировали анкориджские понимания с США

РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. США заверяли Россию в том, что Киев точно примет анкориджские предложения по Украине, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Потому что украинское руководство, как было сказано нам американской стороной, сделает все, что ему будет сказано Вашингтоном", - добавила Захарова.