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В МИД рассказали, что произойдет в случае размещения ЯО в Японии - РИА Новости, 27.07.2026
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17:03 27.07.2026 (обновлено: 17:12 27.07.2026)
В МИД рассказали, что произойдет в случае размещения ЯО в Японии

МИД: целый ряд стран-соседей жестко ответят в случае размещения ЯО в Японии

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что размещение ядерного оружия в Японии вызовет жесткую ответную реакцию со стороны ряда стран региона.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Целый ряд стран-соседей жестко ответят в случае размещения в Японии ядерного оружия, такие действия вызовут не укрепление безопасности страны, а ее ослабление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если же речь идет о потенциальном размещении иностранного ядерного оружия, то в Токио должны осознать, что любое подобное действие неизбежно спровоцирует жесткую ответную реакцию со стороны сразу целого ряда стран региона и, соответственно, вызовет не укрепление, а ослабление безопасности Японии", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара ранее заявил, что страна намерена защищать свою безопасность за счет укрепления собственной обороноспособности и дальнейшего повышения надежности расширенного сдерживания США, включая ядерное.
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