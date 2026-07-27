В МИД рассказали, что произойдет в случае размещения ЯО в Японии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что размещение ядерного оружия в Японии вызовет жесткую ответную реакцию со стороны ряда стран региона.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Целый ряд стран-соседей жестко ответят в случае размещения в Японии ядерного оружия, такие действия вызовут не укрепление безопасности страны, а ее ослабление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если же речь идет о потенциальном размещении иностранного ядерного оружия, то в Токио должны осознать, что любое подобное действие неизбежно спровоцирует жесткую ответную реакцию со стороны сразу целого ряда стран региона и, соответственно, вызовет не укрепление, а ослабление безопасности Японии", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара ранее заявил, что страна намерена защищать свою безопасность за счет укрепления собственной обороноспособности и дальнейшего повышения надежности расширенного сдерживания США, включая ядерное.
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