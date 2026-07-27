В МИД рассказали, что произойдет в случае размещения ЯО в Японии

РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Целый ряд стран-соседей жестко ответят в случае размещения в Японии ядерного оружия, такие действия вызовут не укрепление безопасности страны, а ее ослабление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.