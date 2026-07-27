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МИД: Кишинев игнорирует предложение России обсудить ситуацию на границе - РИА Новости, 27.07.2026
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17:00 27.07.2026 (обновлено: 17:10 27.07.2026)
МИД: Кишинев игнорирует предложение России обсудить ситуацию на границе

Захарова: Кишинев игнорирует предложение России обсудить ситуацию на границе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Кишинев игнорирует идею России обсудить трансграничное перемещение граждан двух стран.
  • 19 июля молдавские полицейские остановили автобус посольства России в Кишиневе и без разъяснений сняли с него дипломатические регистрационные знаки, применив силу и угрозы к сотрудникам посольства.
  • В апреле 2025 года Россия направила Молдавии ноту с предложением провести консультации по вопросам трансграничного перемещения, но молдавская сторона не отреагировала.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Кишинев игнорирует идею России обсудить трансграничное перемещение граждан двух стран и продолжает произвол на границе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Девятнадцатого июля в Кишиневе молдавские полицейские остановили автобус посольства России якобы для проверки документов и без разъяснений сняли с него дипломатические регистрационные знаки. При совершении этих действий полицейские применили к сотрудникам посольства силу и угрозы задержанием.
"Более года назад, в апреле 2025 года, мы направили молдавской стороне ноту с предложением провести двусторонние консультации по всему комплексу вопросов, связанных с трансграничным перемещением между двумя странами... К сожалению, как вы, наверное, догадывайтесь, несмотря на наши, в том числе и напоминания, молдавская сторона никак не отреагировала и продолжает творить абсолютный произвол на границе", - сказала Захарова на брифинге.
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