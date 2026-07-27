МИД обвинил Лондон в участии в ударах Киева по РФ для продления конфликта

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"Они (англичане - ред.) лицемерно игнорируют тот факт, что жертвуют жизнями украинцев и напрямую причастны к террористическим ударам по гражданскому населению и инфраструктуре в России ради продления конфликта (на Украине - ред.) в собственных интересах", - сказала Захарова в ходе брифинга.