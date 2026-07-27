Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что Лондон напрямую участвует в террористических ударах Киева по территории России.
- По ее словам, англичане гордятся тем, что являются идеологами и ключевыми спонсорами режима Зеленского, снабжая ВСУ вооружениями и военной техникой.
РЖЕВ, 27 июл – РИА Новости. Лондон напрямую участвует в террористических ударах Киева по территории России ради продления конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Они (англичане - ред.) лицемерно игнорируют тот факт, что жертвуют жизнями украинцев и напрямую причастны к террористическим ударам по гражданскому населению и инфраструктуре в России ради продления конфликта (на Украине - ред.) в собственных интересах", - сказала Захарова в ходе брифинга.