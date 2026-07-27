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МИД обвинил Лондон в участии в ударах Киева по РФ для продления конфликта - РИА Новости, 27.07.2026
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15:50 27.07.2026 (обновлено: 16:08 27.07.2026)
МИД обвинил Лондон в участии в ударах Киева по РФ для продления конфликта

МИД обвинил Лондон в участии в ударах Киева по России для продления конфликта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что Лондон напрямую участвует в террористических ударах Киева по территории России.
  • По ее словам, англичане гордятся тем, что являются идеологами и ключевыми спонсорами режима Зеленского, снабжая ВСУ вооружениями и военной техникой.
РЖЕВ, 27 июл – РИА Новости. Лондон напрямую участвует в террористических ударах Киева по территории России ради продления конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Они (англичане - ред.) лицемерно игнорируют тот факт, что жертвуют жизнями украинцев и напрямую причастны к террористическим ударам по гражданскому населению и инфраструктуре в России ради продления конфликта (на Украине - ред.) в собственных интересах", - сказала Захарова в ходе брифинга.

Англичане, по ее словам, не просто позиционируют себя в качестве идеологов и ключевых спонсоров режима Зеленского в Киеве, которые накачивают ВСУ вооружениями, военной техникой, но они и говорят об этом с гордостью.
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