МИД: Лондон знает, что ждет истребители Gripen в случае их поставки Киеву

РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Лондон знает, какая участь ждет истребители Gripen в случае их поставки Киеву и использования против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Командующий шведскими ВВС Йонас Викман 20 июля заявил, что Швеция намерена заказать партию из 12 истребителей Gripen E для замены парка более старых моделей этих самолетов, которые Стокгольм решил передать Киеву.