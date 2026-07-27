Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кир Стармер сообщил о намерении Британии взыскать 300 миллионов евро на совместное с Швецией производство и поставку ВСУ к 2029 году 16 новых истребителей Gripen E.
- Мария Захарова заявила, что Лондон знает, какая участь ждет истребители их поставки Киеву и использования против России.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Лондон знает, какая участь ждет истребители Gripen в случае их поставки Киеву и использования против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Командующий шведскими ВВС Йонас Викман 20 июля заявил, что Швеция намерена заказать партию из 12 истребителей Gripen E для замены парка более старых моделей этих самолетов, которые Стокгольм решил передать Киеву.
"(Экс-премьер Великобритании Кир - ред.) Стармер на Украине сообщил о намерении Британии взыскать 300 миллионов евро на совместное с Швецией производство и поставку ВСУ к 2029 году 16 новых истребителей Gripen E, которые на треть состоят из английских компонентов. Причем он же, наверное, догадывается, если они будут использованы против Российской Федерации, какая судьба и участь их ждет", - сказала Захарова на брифинге.