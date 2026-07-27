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МИД: Лондон знает, что ждет истребители Gripen в случае их поставки Киеву - РИА Новости, 27.07.2026
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15:12 27.07.2026 (обновлено: 15:30 27.07.2026)
МИД: Лондон знает, что ждет истребители Gripen в случае их поставки Киеву

Захарова: Лондон знает, что ждет истребители Gripen в случае их поставки Киеву

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Jael LabornМногоцелевые истребители Gripen
Многоцелевые истребители Gripen - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Jael Laborn
Многоцелевые истребители Gripen. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кир Стармер сообщил о намерении Британии взыскать 300 миллионов евро на совместное с Швецией производство и поставку ВСУ к 2029 году 16 новых истребителей Gripen E.
  • Мария Захарова заявила, что Лондон знает, какая участь ждет истребители их поставки Киеву и использования против России.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Лондон знает, какая участь ждет истребители Gripen в случае их поставки Киеву и использования против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Командующий шведскими ВВС Йонас Викман 20 июля заявил, что Швеция намерена заказать партию из 12 истребителей Gripen E для замены парка более старых моделей этих самолетов, которые Стокгольм решил передать Киеву.
"(Экс-премьер Великобритании Кир - ред.) Стармер на Украине сообщил о намерении Британии взыскать 300 миллионов евро на совместное с Швецией производство и поставку ВСУ к 2029 году 16 новых истребителей Gripen E, которые на треть состоят из английских компонентов. Причем он же, наверное, догадывается, если они будут использованы против Российской Федерации, какая судьба и участь их ждет", - сказала Захарова на брифинге.
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