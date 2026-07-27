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Захарова: ВСУ бьют по гражданским, потому что понимают, что им не победить - РИА Новости, 27.07.2026
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14:55 27.07.2026 (обновлено: 15:05 27.07.2026)
Захарова: ВСУ бьют по гражданским, потому что понимают, что им не победить

Захарова: Киев и его спонсоры осознают невозможность победы ВСУ на поле боя

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев и его спонсоры осознают невозможность победы ВСУ на поле боя.
  • По словам Захаровой, из-за этого наносятся удары по мирным жителям.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Киев и его спонсоры понимают, что ВСУ не победить на поле боя, поэтому бьют по мирным жителям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ведь они понимают, что на поле боя их не возьмет. Это очевидно им и очевидно тем, кто снабжает их вооружением. И поэтому они бьют по мирным гражданам", - сказала она на выездном брифинге.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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