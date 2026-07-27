РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Киев и его спонсоры понимают, что ВСУ не победить на поле боя, поэтому бьют по мирным жителям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ведь они понимают, что на поле боя их не возьмет. Это очевидно им и очевидно тем, кто снабжает их вооружением. И поэтому они бьют по мирным гражданам", - сказала она на выездном брифинге.