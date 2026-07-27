Удары Киева с 15 по 24 июля унесли жизни 86 мирных жителей, заявили в МИД

РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. В результате ударов ВСУ по мирному населению и гражданской инфраструктуре России с 15 по 24 июля погибли 86 человек, еще 409 получили ранения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, за указанный период украинские военные продолжили атаки на российские регионы. В частности, 24 июля в результате ракетного удара по одному из предприятий в Кировской области, по предварительным данным, погибли пять человек, еще 26 пострадали. В Белгородской области 18 и 20 июля дроны атаковали пассажирские автобусы, в результате чего погибли ребенок и четыре женщины, ранения получили 27 человек, включая 17-летнего подростка.