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Удары Киева с 15 по 24 июля унесли жизни 86 мирных жителей, заявили в МИД - РИА Новости, 27.07.2026
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14:51 27.07.2026 (обновлено: 14:58 27.07.2026)
Удары Киева с 15 по 24 июля унесли жизни 86 мирных жителей, заявили в МИД

МИД: удары Киева по мирным жителям с 15 по 24 июля унесли жизни 86 человек

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 15 по 24 июля в результате ударов ВСУ погибли 86 человек, еще 409 получили ранения.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. В результате ударов ВСУ по мирному населению и гражданской инфраструктуре России с 15 по 24 июля погибли 86 человек, еще 409 получили ранения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С 15 по 24 июля от рук боевиков ВСУ пострадали 495 человек. Из них 86 погибли, в том числе шесть детей. 409 человек ранены, включая 12 детей", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, за указанный период украинские военные продолжили атаки на российские регионы. В частности, 24 июля в результате ракетного удара по одному из предприятий в Кировской области, по предварительным данным, погибли пять человек, еще 26 пострадали. В Белгородской области 18 и 20 июля дроны атаковали пассажирские автобусы, в результате чего погибли ребенок и четыре женщины, ранения получили 27 человек, включая 17-летнего подростка.
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