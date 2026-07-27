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Захарова: Россия будет добиваться наказания для виновных в боли детей - РИА Новости, 27.07.2026
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14:49 27.07.2026 (обновлено: 15:02 27.07.2026)

Захарова: Россия будет добиваться наказания для виновных в боли детей

© Фото : МИД РоссииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия будет добиваться наказания для виновных в страданиях и гибели детей из-за действий киевского режима.
  • Российская сторона продолжает указывать на военные преступления киевского режима при поддержке части мирового сообщества.
РЖЕВ, 27 июл – РИА Новости. Россия будет добиваться того, чтобы все виновные в страданиях и гибели детей из-за действий киевского режима понесли наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы будем добиваться, чтобы каждый, кто виновен в боли, страданиях и гибели детей, понес за это заслуженное наказание", - сказала она в ходе брифинга.
Дипломат отметила, что российская сторона продолжает указывать на военные преступления, которые "творит" киевский режим при полной поддержке самоназначенной, так называемой прогрессивной части мирового сообщества.
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