Захарова: Россия будет добиваться наказания для виновных в боли детей

РЖЕВ, 27 июл – РИА Новости. Россия будет добиваться того, чтобы все виновные в страданиях и гибели детей из-за действий киевского режима понесли наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы будем добиваться, чтобы каждый, кто виновен в боли, страданиях и гибели детей, понес за это заслуженное наказание", - сказала она в ходе брифинга.