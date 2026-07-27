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Однопартийцы Мерца отменили встречу с ним в знак протеста, пишут СМИ - РИА Новости, 27.07.2026
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16:19 27.07.2026 (обновлено: 16:58 27.07.2026)
Однопартийцы Мерца отменили встречу с ним в знак протеста, пишут СМИ

Bild: депутаты ХДС отменили встречу с Мерцем из-за его кадровой политики

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты фракции ХДС в парламенте федеральной земли Рейнланд-Пфальц отменили встречу с канцлером Фридрихом Мерцем в знак протеста против его кадровой политики.
  • Поводом для демарша послужило решение Мерца сменить министра транспорта Патрика Шнидера, который в итоге подал в отставку.
  • Канцлер выдвинул на должность нового министра транспорта кандидатуру Штеффена Бильгера.
БЕРЛИН, 27 июл — РИА Новости. Депутаты фракции ХДС в парламенте федеральной земли Рейнланд-Пфальц отменили запланированную встречу с канцлером Фридрихом Мерцем в знак протеста против его кадровой политики, пишет газета Bild.
"Недовольство тем, как Мерц обошелся с министром транспорта Патриком Шнидером, вызвало бурную реакцию в партии, <…> фракция ХДС в ландтаге Рейнланд-Пфальца отменила уже запланированную встречу с канцлером в рамках своего закрытого заседания в Берлине", — говорится в статье.
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Поводом для демарша послужило решение Мерца сменить министра транспорта Патрика Шнидера. Канцлер планировал назначить на его место депутата бундестага Фрица Гюнцлера, но тот после предварительного согласия неожиданно отказался. В результате Шнидер сам подал в отставку, заявив о желании прекратить "недостойную ситуацию", парализующую работу министерства.
В официальном письме на имя канцлера региональные парламентарии подчеркнули, что его действия в отношении министра вызвали "серьезное непонимание" и стали "труднообъяснимыми" для членов партии.
Мерца также жестко раскритиковал премьер-министр Рейнланд-Пфальца Гордон Шнидер — брат уходящего в отставку главы Минтранса. На этом фоне в региональном отделении ХДС начали обсуждать временную заморозку выплат членских взносов в федеральный бюджет партии.
Сегодня Мерц выдвинул на должность нового министра транспорта кандидатуру нынешнего парламентского секретаря фракции ХДС/ХСС в бундестаге Штеффена Бильгера.
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