Однопартийцы Мерца отменили встречу с ним в знак протеста, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты фракции ХДС в парламенте федеральной земли Рейнланд-Пфальц отменили встречу с канцлером Фридрихом Мерцем в знак протеста против его кадровой политики.

Поводом для демарша послужило решение Мерца сменить министра транспорта Патрика Шнидера, который в итоге подал в отставку.

Канцлер выдвинул на должность нового министра транспорта кандидатуру Штеффена Бильгера.

БЕРЛИН, 27 июл — РИА Новости. Депутаты фракции ХДС в парламенте федеральной земли Рейнланд-Пфальц отменили запланированную встречу с канцлером Фридрихом Мерцем в знак протеста против его кадровой политики, пишет газета Депутаты фракциив парламенте федеральной земли Рейнланд-Пфальц отменили запланированную встречу с канцлером Фридрихом Мерцем в знак протеста против его кадровой политики, пишет газета Bild

"Недовольство тем, как Мерц обошелся с министром транспорта Патриком Шнидером, вызвало бурную реакцию в партии, <…> фракция ХДС в ландтаге Рейнланд-Пфальца отменила уже запланированную встречу с канцлером в рамках своего закрытого заседания в Берлине", — говорится в статье.

Поводом для демарша послужило решение Мерца сменить министра транспорта Патрика Шнидера. Канцлер планировал назначить на его место депутата бундестага Фрица Гюнцлера, но тот после предварительного согласия неожиданно отказался. В результате Шнидер сам подал в отставку, заявив о желании прекратить "недостойную ситуацию", парализующую работу министерства.

В официальном письме на имя канцлера региональные парламентарии подчеркнули, что его действия в отношении министра вызвали "серьезное непонимание" и стали "труднообъяснимыми" для членов партии.

Мерца также жестко раскритиковал премьер-министр Рейнланд-Пфальца Гордон Шнидер — брат уходящего в отставку главы Минтранса. На этом фоне в региональном отделении ХДС начали обсуждать временную заморозку выплат членских взносов в федеральный бюджет партии.