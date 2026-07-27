Мерц призвал к ограничениям на фоне теракта в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фридрих Мерц выступил за максимальное ограничение свободы передвижения потенциальных преступников и лиц, представляющих угрозу общественной безопасности.
- Теракт произошел 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен, есть один погибший и 29 пострадавших.
- Канцлер поручил главе МВД ФРГ Александру Добриндту подготовить официальное заключение по вопросу ограничения свободы передвижения для обсуждения в федеральном правительстве.
БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил на фоне теракта в Берлине за максимальное ограничение свободы передвижения потенциальных преступников и лиц, представляющих угрозу общественной безопасности.
Теракт произошел 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места. По данным главы МВД ФРГ Александра Добриндта, известно об одном погибшем и еще 29 пострадавших.
"На мой взгляд, мы должны сделать все возможное, чтобы максимально ограничить свободу передвижения таких потенциальных преступников, если не можем заключить их под стражу — будь то следственный изолятор или тюремное заключение", - заявил Мерц на пресс-конференции в Берлине.
В этой связи канцлер сообщил, что уже обратился к главе МВД ФРГ Добриндту с поручением подготовить официальное заключение по этому вопросу для обсуждения в федеральном правительстве.
Газета Bild сообщила в воскресенье, что главный подозреваемый в совершении теракта, 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, был приговорен в мае участковым судом Тиргартена к году и десяти месяцам лишения свободы за подготовку тяжкого государственного преступления. Однако прокуратура оспорила этот вердикт, требуя увеличить срок заключения до двух лет и десяти месяцев. В результате апелляции приговор не вступил в силу и Баллут остался на свободе. В этот же период он официально освободился из исправительного учреждения по предыдущим нарушениям.
Баллут был ликвидирован 26 июля в ходе полицейской операции по его задержанию в берлинском районе Шандау. По информации телеканала RBB, он пытался ранее вступить в террористическую организацию ИГ*.
* Запрещенная в России террористическая организация.