Мерц призвал к ограничениям на фоне теракта в Берлине

В этой связи канцлер сообщил, что уже обратился к главе МВД ФРГ Добриндту с поручением подготовить официальное заключение по этому вопросу для обсуждения в федеральном правительстве.

Газета Bild сообщила в воскресенье, что главный подозреваемый в совершении теракта, 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, был приговорен в мае участковым судом Тиргартена к году и десяти месяцам лишения свободы за подготовку тяжкого государственного преступления. Однако прокуратура оспорила этот вердикт, требуя увеличить срок заключения до двух лет и десяти месяцев. В результате апелляции приговор не вступил в силу и Баллут остался на свободе. В этот же период он официально освободился из исправительного учреждения по предыдущим нарушениям.