Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели Daily Mail отреагировали на угрозу Дмитрия Медведева применить "Посейдон" в ответ на слова Энди Бернема о наращивании военной помощи Украине.
- В комментариях читатели выразили недовольство текущей ситуацией внутри Великобритании.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на угрозу Дмитрия Медведева применить "Посейдон" в ответ на слова Энди Бернема о наращивании военной помощи Украине.
«
"Не думаю, что Владимир Путин в курсе, насколько плохо уже обстоят дела в Великобритании", — написал один из комментаторов.
«
"Я более чем уверена, что Энди Бернем и безо всякой помощи сможет сделать нашу жизнь в Британии невыносимой", — отметил другой.
«
"Не переплюнуть тот ущерб, который нанесли и продолжают наносить наши политики, государственные служащие и судебная система", — поделился мнением третий.
«
"Да вы, похоже, шутите. Жизнь в Великобритании и так уже невыносима! Две трети населения работают по десять часов в смену, чтобы в конце каждого месяца остаться без гроша в кармане. Да мы ядерное цунами воспримем буквально как отпуск, которым всем нам так необходим", — заключили читатели.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>