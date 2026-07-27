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"Путин в курсе". Новое заявление Медведева потрясло Запад - РИА Новости, 27.07.2026
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21:55 27.07.2026 (обновлено: 22:35 27.07.2026)

"Путин в курсе". Новое заявление Медведева потрясло Запад

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели Daily Mail отреагировали на угрозу Дмитрия Медведева применить "Посейдон" в ответ на слова Энди Бернема о наращивании военной помощи Украине.
  • В комментариях читатели выразили недовольство текущей ситуацией внутри Великобритании.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на угрозу Дмитрия Медведева применить "Посейдон" в ответ на слова Энди Бернема о наращивании военной помощи Украине.
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"Не думаю, что Владимир Путин в курсе, насколько плохо уже обстоят дела в Великобритании", — написал один из комментаторов.
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"Я более чем уверена, что Энди Бернем и безо всякой помощи сможет сделать нашу жизнь в Британии невыносимой", — отметил другой.
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"Не переплюнуть тот ущерб, который нанесли и продолжают наносить наши политики, государственные служащие и судебная система", — поделился мнением третий.
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"Да вы, похоже, шутите. Жизнь в Великобритании и так уже невыносима! Две трети населения работают по десять часов в смену, чтобы в конце каждого месяца остаться без гроша в кармане. Да мы ядерное цунами воспримем буквально как отпуск, которым всем нам так необходим", — заключили читатели.

Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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