"Путин в курсе". Новое заявление Медведева потрясло Запад

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"Да вы, похоже, шутите. Жизнь в Великобритании и так уже невыносима! Две трети населения работают по десять часов в смену, чтобы в конце каждого месяца остаться без гроша в кармане. Да мы ядерное цунами воспримем буквально как отпуск, которым всем нам так необходим", — заключили читатели.