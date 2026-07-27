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Лукашенко предложил России вместе развивать биотехнологии - РИА Новости, 27.07.2026
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13:50 27.07.2026
Лукашенко предложил России вместе развивать биотехнологии

Лукашенко призвал Россию и Белоруссию объединить усилия в биотехнологиях

© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о целесообразности объединения усилий Беларуси и России в сфере биотехнологий.
  • Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев высоко оценил производство и квалификацию сотрудников Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК).
  • Стороны отметили перспективность технологий глубокой переработки зерна и важность сотрудничества на региональном уровне для быстрой реализации планов.
МИНСК, 27 июл – РИА Новости. Белоруссии и России целесообразно объединить усилия в сфере биотехнологий, заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
Щеголев в рамках своего визита в Белоруссию посетил Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию (БНБК). Полпред высоко оценил производство и квалификацию занятых в компании людей, что, по его словам, вселяет уверенность в том, что продовольственная безопасность и Белоруссии, и Союзного государства в целом на этом направлении "в надежных руках", а перспективы и для сотрудничества - огромные.
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"Хорошо, что вы побывали в БНБК. Я хотел вас просить, чтобы мы объединили усилия, потому что в вашем округе немало сделано в этом направлении… Пространство единое у нас с вами. И все, что есть в России в этом плане, особенно в вашем округе, и в Беларуси, должно работать в едином ключе", - сказал Лукашенко.
По его словам, в результате сотрудничества Белоруссии и России в сфере биотехнологий можно "что-то сделать толковое".
В ходе беседы стороны отметили перспективность технологий глубокой переработки зерна. "С россиянами - я знаю, у вас определенный уже опыт накоплен, - надо объединяться и работать вместе. Давайте вместе двигаться", - призвал Лукашенко.
При этом он отметил важность выстраивания сотрудничества и достижения договоренностей именно на региональном уровне, напрямую: тогда быстрой реализации планов в меньшей степени может помешать бюрократия.
БНБК с лета 2018 года реализует в Минской области масштабный экспортоориентированный и импортозамещающий проект по организации глубокой переработки зерна с получением незаменимых аминокислот для производства и выхода на местный и экспортный рынки высокопродуктивных сбалансированных комбикормов. Генподрядчик – китайская инжиниринговая компания CITIC Construction, генеральный проектный институт – китайский COFCO E&T.
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