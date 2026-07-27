Лукашенко предложил России вместе развивать биотехнологии

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о целесообразности объединения усилий Беларуси и России в сфере биотехнологий.

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев высоко оценил производство и квалификацию сотрудников Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК).

Стороны отметили перспективность технологий глубокой переработки зерна и важность сотрудничества на региональном уровне для быстрой реализации планов.

МИНСК, 27 июл – РИА Новости. Белоруссии и России целесообразно объединить усилия в сфере биотехнологий, заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.

Щеголев в рамках своего визита в Белоруссию посетил Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию (БНБК). Полпред высоко оценил производство и квалификацию занятых в компании людей, что, по его словам, вселяет уверенность в том, что продовольственная безопасность и Белоруссии, и Союзного государства в целом на этом направлении "в надежных руках", а перспективы и для сотрудничества - огромные.

"Хорошо, что вы побывали в БНБК. Я хотел вас просить, чтобы мы объединили усилия, потому что в вашем округе немало сделано в этом направлении… Пространство единое у нас с вами. И все, что есть в России в этом плане, особенно в вашем округе, и в Беларуси, должно работать в едином ключе", - сказал Лукашенко.

По его словам, в результате сотрудничества Белоруссии и России в сфере биотехнологий можно "что-то сделать толковое".

В ходе беседы стороны отметили перспективность технологий глубокой переработки зерна. "С россиянами - я знаю, у вас определенный уже опыт накоплен, - надо объединяться и работать вместе. Давайте вместе двигаться", - призвал Лукашенко.

При этом он отметил важность выстраивания сотрудничества и достижения договоренностей именно на региональном уровне, напрямую: тогда быстрой реализации планов в меньшей степени может помешать бюрократия.