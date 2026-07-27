Два человека погибли, еще семь пострадали после ударов ВСУ в ЛНР

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще семь ранены в ЛНР после ударов ВСУ, сообщил глава региона Леонил Пасечник.

Глава региона добавил, что при атаке на грузовой автомобиль пострадала семейная пара в Новоайдарском муниципальном округе, еще один мужчина ранен в результате удара по его легковому автомобилю.