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Два человека погибли, еще семь пострадали после ударов ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 27.07.2026
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11:51 27.07.2026 (обновлено: 11:59 27.07.2026)
Два человека погибли, еще семь пострадали после ударов ВСУ в ЛНР

Пасечник: 2 человека погибли, еще 7 ранены после ударов ВСУ в ЛНР

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР два человека погибли и семь ранены после ударов ВСУ.
  • Атакам подверглись автомобили, в том числе грузовой и пассажирский микроавтобус, никто не пострадал при атаке на грузовой автомобиль в Луганске.
  • Также под ударами оказались жилой массив, автостоянка и предприятия, пострадавших нет.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще семь ранены в ЛНР после ударов ВСУ, сообщил глава региона Леонил Пасечник.
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"Боевики ВФУ продолжают террор мирных жителей республики: двое погибли и семь человек ранены. Ранним утром в Перевальске атакован гражданский грузовик, погиб 41-летний водитель. В городском округе город Первомайск неонацисты ударили по автомобилю газовой службы. Водитель погиб на месте, еще трое работников ранены", - написал Пасечник в канале на платформе "Макс".
Глава региона добавил, что при атаке на грузовой автомобиль пострадала семейная пара в Новоайдарском муниципальном округе, еще один мужчина ранен в результате удара по его легковому автомобилю.
По его словам, в Луганске атакован пассажирский микроавтобус, ранения получил 43-летний водитель, кроме того, в городе вражеский БПЛА ударил по припаркованному грузовому автомобилю, никто не пострадал.
"Под ударами врага за сутки также оказались жилой массив в Брянке, автостоянка в Перевальске, а также территория предприятия, коммунальная инфраструктура в Краснодонском и Сватовском муниципальных округах. Обошлось без пострадавших. Последствия вражеских атак фиксируют следователи СУСК России по ЛНР", - отметил Пасечник.
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