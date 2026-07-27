Два человека погибли, еще семь пострадали после ударов ВСУ в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ЛНР два человека погибли и семь ранены после ударов ВСУ.
- Атакам подверглись автомобили, в том числе грузовой и пассажирский микроавтобус, никто не пострадал при атаке на грузовой автомобиль в Луганске.
- Также под ударами оказались жилой массив, автостоянка и предприятия, пострадавших нет.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще семь ранены в ЛНР после ударов ВСУ, сообщил глава региона Леонил Пасечник.
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"Боевики ВФУ продолжают террор мирных жителей республики: двое погибли и семь человек ранены. Ранним утром в Перевальске атакован гражданский грузовик, погиб 41-летний водитель. В городском округе город Первомайск неонацисты ударили по автомобилю газовой службы. Водитель погиб на месте, еще трое работников ранены", - написал Пасечник в канале на платформе "Макс".
Глава региона добавил, что при атаке на грузовой автомобиль пострадала семейная пара в Новоайдарском муниципальном округе, еще один мужчина ранен в результате удара по его легковому автомобилю.
По его словам, в Луганске атакован пассажирский микроавтобус, ранения получил 43-летний водитель, кроме того, в городе вражеский БПЛА ударил по припаркованному грузовому автомобилю, никто не пострадал.
"Под ударами врага за сутки также оказались жилой массив в Брянке, автостоянка в Перевальске, а также территория предприятия, коммунальная инфраструктура в Краснодонском и Сватовском муниципальных округах. Обошлось без пострадавших. Последствия вражеских атак фиксируют следователи СУСК России по ЛНР", - отметил Пасечник.