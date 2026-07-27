Оставшиеся в Красном Лимане солдаты ВСУ жалуются на отсутствие еды и воды

"По перехватам очень много жалуются на то, что они без еды, без воды сидят, уже готовы сдаться все пойти, не сдаются, так как их очень сильно пугают, что их родственникам дома будет очень трудно. Были случаи, когда противник уже сдавался, и противник по своим же поработал, не жалея ничего, и "птичками", и артиллерией доставали", - сказал командир штурмовой роты, слова которого приводит Минобороны России.