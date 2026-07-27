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Оставшиеся в Красном Лимане солдаты ВСУ жалуются на отсутствие еды и воды - РИА Новости, 27.07.2026
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13:07 27.07.2026 (обновлено: 18:01 27.07.2026)
Оставшиеся в Красном Лимане солдаты ВСУ жалуются на отсутствие еды и воды

Остатки ВСУ в Красном Лимане оказались без еды и воды и готовы сдаться ВС РФ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Солдаты ВСУ на Краснолиманском направлении жалуются на отсутствие еды и воды.
  • Командование ВСУ не позволяет своим солдатам сдаваться, угрожая трудностями их родственникам.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Оставшиеся на краснолиманском направлении солдаты ВСУ жалуются на отсутствие еды и воды, командование не позволяет им сдаваться, угрожая трудностями их родственникам, рассказал командир штурмовой роты 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Дубай.
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 3 июля заявил о том, что в ДНР завершается освобождение Красного Лимана - важного административного центра и крупного логистического узла. На следующий день Минобороны в сводке сообщило, что российские военнослужащие ведут зачистку и разминирование в Красном Лимане.
"По перехватам очень много жалуются на то, что они без еды, без воды сидят, уже готовы сдаться все пойти, не сдаются, так как их очень сильно пугают, что их родственникам дома будет очень трудно. Были случаи, когда противник уже сдавался, и противник по своим же поработал, не жалея ничего, и "птичками", и артиллерией доставали", - сказал командир штурмовой роты, слова которого приводит Минобороны России.
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