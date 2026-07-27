Захарова рассказала, во что власти Украины превратили Киево-Печерскую лавру

РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Киевский режим превращает Киево-Печерскую лавру из места молитвы в площадку для политических акций и "место поклонения сатане" (международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что на Украине обсуждаются планы создания на территории Киево-Печерской лавры "национального пантеона", где будут перезахоронены в том числе главари украинских националистов. По ее мнению, такие инициативы означают осквернение православной святыни и использование монастыря в политических целях.