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Захарова рассказала, во что власти Украины превратили Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 27.07.2026
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15:41 27.07.2026 (обновлено: 15:52 27.07.2026)
Захарова рассказала, во что власти Украины превратили Киево-Печерскую лавру

Захарова: власти Украины сделали Киево-Печерскую лавру местом поклонения сатане

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что Киево-Печерская лавра превращается в площадку для политических акций.
  • На Украине обсуждаются планы создания на территории Киево-Печерской лавры "национального пантеона", где будут перезахоронены в том числе главари украинских националистов.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Киевский режим превращает Киево-Печерскую лавру из места молитвы в площадку для политических акций и "место поклонения сатане" (международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Теперь для киевского режима, для Банковой, для тех, кто заправляет на Украине, Киево-Печерская лавра - это не место для общения с Богом. Это место поклонения сатане", - сказала Захарова на брифинге.
Захарова напомнила, что на Украине обсуждаются планы создания на территории Киево-Печерской лавры "национального пантеона", где будут перезахоронены в том числе главари украинских националистов. По ее мнению, такие инициативы означают осквернение православной святыни и использование монастыря в политических целях.
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РелигияРоссияУкраинаМария ЗахароваКиево-Печерская ЛавраКиевСитуация вокруг УПЦ
 
 
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