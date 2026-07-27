Двое обвиняемых в убийстве аниматоров на Кубани раскаялись

Краткий пересказ от РИА ИИ Краснодарский краевой суд рассматривает дело о разбойном нападении и убийстве аниматоров в 2023 году.

Коллегия присяжных заседателей признала Анатолия Двойникова, Демьяна Кеворкьяна и Арама Татосяна виновными и не заслуживающими снисхождения.

Татосян и Двойников раскаялись и попросили прощения у потерпевших, а Кеворкьян не признал вину и попросил суд назначить оправдательный приговор.

КРАСНОДАР, 27 июл - РИА Новости. Арам Татосян и Анатолий Двойников, обвиняемые в убийстве аниматоров на Кубани, заявили в последнем слове о раскаянии и попросили прощения, Демьян Кеворкьян не признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Краснодарский краевой суд рассматривает дело о разбойном нападении и убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко в 2023 году. Коллегия присяжных заседателей 28 мая единогласно признала троих местных жителей - Анатолия Двойникова, Демьяна Кеворкьяна и Арама Татосяна - виновными и не заслуживающими снисхождения. Тем же вердиктом Кеворкьян признан виновным в убийстве знакомого в мае 2013 года.

Гособвинение запросило наказание в виде пожизненного лишения свободы в отношении подсудимых, а по гражданским искам прокурор поддержал в полном объеме требования о взыскании с фигурантов компенсации морального и материального ущерба в пользу потерпевших.

Татосян и Двойников во время выступления с последним словом раскаялись и попросили прощения у потерпевших, отметив, что совершили преступление под давлением со стороны Кеворкьяна.

"С обвинением я не согласен абсолютно. Считаю, что доказательства, которые против меня представлены обвинением, собраны с нарушением. Считаю, что они противоречат предъявленному обвинению. Говорил, говорю и буду говорить, что преступление, в котором меня обвиняют, я не совершал. Поэтому прошу суд назначить оправдательный приговор", - сказал Кеворкьян, добавив, что в случае обвинительного приговора просит суд учесть смягчающие обстоятельства, озвученные его адвокатом на стадии прений.

По данным прокуратуры Краснодарского края , 28 апреля 2023 года обвиняемые напали на 37-летнего мужчину и 19-летнюю девушку на участке автодороги между станицами Каневская и Березанская, где потерпевшие были вынуждены остановиться из-за пробитого колеса автомобиля, возвращаясь после проведенного ими праздничного мероприятия.

Нападавшие нанесли Чубко и Мостыко смертельные ножевые ранения, похитили деньги с их банковских карт, завладели ювелирными украшениями и личными вещами, а тела спрятали в лесу. Подсудимые также сожгли автомобиль Чубко. После преступления соучастники скрылись на своей машине.