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В Крыму водитель и два несовершеннолетних пассажира погибли в ДТП - РИА Новости, 27.07.2026
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21:32 27.07.2026 (обновлено: 21:43 27.07.2026)
В Крыму водитель и два несовершеннолетних пассажира погибли в ДТП

Водитель и два ребенка погибли в ДТП легковушки и автобуса в Крыму

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму произошло ДТП с участием легкового автомобиля Lada Granta и рейсового автобуса «Паз Вектор».
  • Водитель и два несовершеннолетних пассажира легкового автомобиля погибли.
  • Четырехлетний пассажир легкового автомобиля госпитализирован.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Водитель и два несовершеннолетних пассажира легковушки 9 и 16 лет погибли в ДТП с автобусом в Крыму, четырехлетний ребенок госпитализирован, сообщила пресс-служба ГУ МВД Крыма.
По предварительным данным, ДТП произошло в понедельник около 17.20 мск на автодороге "Симферополь - Евпатория" вблизи села Орехово Сакского района. Водитель, 1963 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом "Паз Вектор", следовавшим по маршруту "Саки-Геройское".
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"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 2 несовершеннолетних пассажира, 2010 и 2017 годов рождения, автомобиля Lada Granta смертельно травмированы", - сообщили в ведомстве.
Еще один пассажир легкового автомобиля, четырехлетний ребенок, доставлен в медицинское учреждение. В автобусе на момент ДТП находились около 20 человек. Сотрудники полиции МО МВД России "Сакский" проводят проверку, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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