В Крыму водитель и два несовершеннолетних пассажира погибли в ДТП

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 2 несовершеннолетних пассажира, 2010 и 2017 годов рождения, автомобиля Lada Granta смертельно травмированы", - сообщили в ведомстве.

Еще один пассажир легкового автомобиля, четырехлетний ребенок, доставлен в медицинское учреждение. В автобусе на момент ДТП находились около 20 человек. Сотрудники полиции МО МВД России "Сакский" проводят проверку, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.