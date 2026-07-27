В Крыму водитель и два несовершеннолетних пассажира погибли в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму произошло ДТП с участием легкового автомобиля Lada Granta и рейсового автобуса «Паз Вектор».
- Водитель и два несовершеннолетних пассажира легкового автомобиля погибли.
- Четырехлетний пассажир легкового автомобиля госпитализирован.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Водитель и два несовершеннолетних пассажира легковушки 9 и 16 лет погибли в ДТП с автобусом в Крыму, четырехлетний ребенок госпитализирован, сообщила пресс-служба ГУ МВД Крыма.
По предварительным данным, ДТП произошло в понедельник около 17.20 мск на автодороге "Симферополь - Евпатория" вблизи села Орехово Сакского района. Водитель, 1963 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом "Паз Вектор", следовавшим по маршруту "Саки-Геройское".
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 2 несовершеннолетних пассажира, 2010 и 2017 годов рождения, автомобиля Lada Granta смертельно травмированы", - сообщили в ведомстве.
Еще один пассажир легкового автомобиля, четырехлетний ребенок, доставлен в медицинское учреждение. В автобусе на момент ДТП находились около 20 человек. Сотрудники полиции МО МВД России "Сакский" проводят проверку, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.