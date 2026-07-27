Кремль работает над новыми форматами освещения работы Путина, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кремль работает над новыми форматами освещения работы и жизни Владимира Путина, заявил Дмитрий Песков.
- Необходимость в новых форматах связана с тем, чтобы показать лучшее качество работы президента — "то, что он делает каждый день для страны".
- Разные возрастные категории требуют разных форматов донесения информации, поэтому освещение деятельности президента будет диверсифицировано
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 27 июл - РИА Новости. Кремль работает над новыми форматами освещения работы и жизни президента РФ Владимира Путина, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, целое поколение выросло при нынешнем президенте РФ, и оно имеет прекрасную возможность видеть то, как развивается Россия на протяжении всего времени их взросления. При этом сегодня появилась необходимость в том, чтобы придумать новые форматы освещения деятельности главы государства, которые освещали бы его самое лучшее качество - "то, что он делает каждый день для страны".
"Различные интервью, различные стили интервью, различные форматы освещения деятельности президента - это действительно то, над чем мы работаем. О чем я вам говорил, то есть разной возрастной категории нужно по-разному доносить информацию... Всего этого в одном и том же формате невозможно покрыть, поэтому нужны разные форматы. Мы пытаемся их диверсифицировать", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".
Он подчеркнул, что для самого Путина освещение его деятельности является вторичным вопросом, так как первично то, что он делает круглосуточно, ежедневно и без выходных. В то время как в Кремле этой темой занимаются.
"Какие-то форматы получаются лучше, какие-то хуже, но ответ - да, мы действительно имеем в виду так разнообразить освещение работы президента", - добавил Песков.