В Кремле не стали комментировать слова Зеленского о военных из КНДР и СВО

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова Владимира Зеленского о том, что РФ якобы рассматривает возможность привлечения военнослужащих КНДР для участия в СВО, подчеркнув, что не Зеленскому говорить о планах России.