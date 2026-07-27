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В Кремле не стали комментировать слова Зеленского о военных из КНДР и СВО - РИА Новости, 27.07.2026
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12:34 27.07.2026
В Кремле не стали комментировать слова Зеленского о военных из КНДР и СВО

Песков не стал комментировать слова Зеленского об участии военных из КНДР в СВО

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова Владимира Зеленского о том, что Россиия якобы рассматривает возможность привлечения военнослужащих КНДР для участия в СВО.
  • Песков подчеркнул, что не считает Зеленского подходящим лицом для высказываний о планах России.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова Владимира Зеленского о том, что РФ якобы рассматривает возможность привлечения военнослужащих КНДР для участия в СВО, подчеркнув, что не Зеленскому говорить о планах России.
"Не считаю необходимым их комментировать, не Зеленскому говорить о наших планах", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать высказывания Зеленского о том, что Россия якобы рассматривает возможность привлечения военнослужащих КНДР для выполнения задач СВО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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