ЦБ ужесточил регулирование выдачи необеспеченных кредитов

Краткий пересказ от РИА ИИ Банк России ужесточил значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам и нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости и автомототранспортных средств на четвертый квартал 2026 года.

Для ограничения возможного роста закредитованности граждан ужесточены значения МПЛ для автокредитов, выдаваемых заемщикам с показателем долговой нагрузки свыше 50% и отдельно — заемщикам с ПДН свыше 80%.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ЦБ РФ ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских и автомобильных кредитов на четвертый квартал текущего года, сообщается на ЦБ РФ ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских и автомобильных кредитов на четвертый квартал текущего года, сообщается на сайте регулятора.

"Банк России ужесточил на четвертый квартал 2026 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам без лимита кредитования, нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости и автомототранспортных средств", - говорится в сообщении.

"Банк России ужесточил значения МПЛ на четвертый квартал 2026 года по целевым автокредитам и не пересматривал значения надбавок для кредитов, обеспеченных залогом автомототранспортных средств", - также сообщает регулятор.

Макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребительским кредитам с лимитом кредитования сохранены на прежних уровнях, значения макропруденциальных надбавок не пересматривались, добавляет ЦБ

Как отметил регулятор, во втором квартале 2026 года портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 2,8% в основном за счет роста выдач кредитов наличными, в том числе из-за реализации отложенного спроса на кредит в условиях снижения ставок в экономике. Доля проблемной задолженности стабильна (13,2% от портфеля на 1 июля 2026 года).

Значения опережающих индикаторов качества обслуживания потребительских кредитов улучшились, также говорится в сообщении. Доля задолженности с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи кредита составила 0,7% по кредитам наличными, выданным в апреле 2026 года, и 2,4% по кредитным картам. При этом сохраняются риски ухудшения качества обслуживания выдаваемых кредитов в случае замедления роста реальных доходов заемщиков, отмечает Банк России.

Чтобы ограничить накопление рисков в сегменте потребительского кредитования, ужесточены значения МПЛ на выдачу наиболее рискованных необеспеченных потребительских кредитов (займов) – с высокой долговой нагрузкой заемщика и на длительный срок, поясняет регулятор.

"Для ограничения возможностей регулятивного арбитража значения МПЛ по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости и автомототранспортных средств тоже ужесточаются и приводятся в соответствие со значениями МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам. В этих же целях ужесточаются МПЛ по займам МФО и приводятся в соответствие со значениями МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам", - говорится в сообщении.

Значения макропруденциальных надбавок по необеспеченным потребительским кредитам (займам) не пересматривались. Макропруденциальный буфер на 1 июля 2026 года составил 7,8% от портфеля за вычетом резервов. Буфер может быть распущен в случае роста потерь по кредитам и необходимости поддержки банков, отмечает регулятор.

Также Банк России отмечает, что темп роста портфеля автокредитов постепенно стабилизируется. Доля проблемной задолженности также стабилизировалась на уровне 4,5% от портфеля на 1 июля 2026 года. Накопленный на ту же дату макропруденциальный буфер капитала составил 2,5% от портфеля этих кредитов за вычетом резервов на возможные потери.