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Россиян предупредили о новом способе мошенничества с QR-кодами для оплаты - РИА Новости, 27.07.2026
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16:11 27.07.2026 (обновлено: 16:55 27.07.2026)
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с QR-кодами для оплаты

Доцент Щербаченко: мошенники начали использовать QR-коды для кражи денег

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОплата покупок с мобильного телефона
Оплата покупок с мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Злоумышленники начали активно использовать подмену QR-кодов для хищения средств, предупредил доцент Финансового университета Петр Щербаченко.
  • Фейковые QR-коды расклеивают в общественных местах: на вокзалах, в аэропортах, общественном транспорте, кафе, ресторанах, торговых центрах и магазинах.
  • Поддельные коды ведут на фишинговые страницы, где жертва добровольно вводит данные своей карты.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Злоумышленники начали активно использовать подмену QR-кодов для хищения средств, расклеивая фейковые стикеры в общественных местах, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"С ростом бесконтактных платежей аферисты нашли очень удобный способ кражи денег. Они меняют настоящие QR-коды на фейковые, которые ведут на поддельные страницы оплаты. Их часто применяют на вокзалах и аэропортах. Мошенники клеят фейковые QR-коды на стойках информации, автоматах по продаже билетов, вендинговых аппаратах и даже на парковках", - сказал Щербаченко NEWS.ru.
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По словам эксперта, схема также распространена в общественном транспорте, на остановках, в кафе и ресторанах, а также в торговых центрах и магазинах.
Мошенники часто заходят вечером и незаметно наклеивают свои стикеры поверх настоящих QR-кодов, пояснил Щербаченко. Такие поддельные коды ведут на фишинговые страницы, где жертва добровольно вводит данные своей карты, отметил специалист. Он порекомендовал внимательно осматривать стикеры перед сканированием и насторожиться, если QR-код выглядит новым, кривым или наклеен поверх старого.
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