Россиян предупредили о новом способе мошенничества с QR-кодами для оплаты

Краткий пересказ от РИА ИИ Злоумышленники начали активно использовать подмену QR-кодов для хищения средств, предупредил доцент Финансового университета Петр Щербаченко.

Фейковые QR-коды расклеивают в общественных местах: на вокзалах, в аэропортах, общественном транспорте, кафе, ресторанах, торговых центрах и магазинах.

Поддельные коды ведут на фишинговые страницы, где жертва добровольно вводит данные своей карты.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Злоумышленники начали активно использовать подмену QR-кодов для хищения средств, расклеивая фейковые стикеры в общественных местах, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

"С ростом бесконтактных платежей аферисты нашли очень удобный способ кражи денег. Они меняют настоящие QR-коды на фейковые, которые ведут на поддельные страницы оплаты. Их часто применяют на вокзалах и аэропортах. Мошенники клеят фейковые QR-коды на стойках информации, автоматах по продаже билетов, вендинговых аппаратах и даже на парковках", - сказал Щербаченко NEWS.ru

По словам эксперта, схема также распространена в общественном транспорте, на остановках, в кафе и ресторанах, а также в торговых центрах и магазинах.