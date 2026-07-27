Краткий пересказ от РИА ИИ КНДР выразила решительное осуждение заявления председателя форума АСЕАН из-за упоминания в нем вопроса денуклеаризации страны.

Ким Е Чжон подчеркнула, что идея денуклеаризации потеряла смысл в текущей обстановке в регионе.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. КНДР решительно осуждает заявление председателя состоявшегося в июле форума АСЕАН из-за упоминания в нем вопроса денуклеаризации страны, заявила заведующая Общим отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон.

В своем заявлении председатель форума АСЕАН, министр иностранных дел Филиппин Тереза Лазаро упомянула "международные усилия для осуществления полной денуклеаризации Корейского полуострова".

"Выражаю серьезное недовольство откровенно враждебной позицией форума, который игнорировал Конституцию КНДР", - заявила Ким Е Чжон , которую цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Е Чжон подчеркнула, что идея денуклеаризации потеряла смысл в концептуальном и практическом отношении на фоне обстановки в регионе.