Ядерные силы КНДР будут непрерывно обновляться, заявила сестра Ким Чен Ына

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ядерные силы КНДР будут непрерывно обновляться и останутся лучшей гарантией защиты страны, заявила заведующая Общим отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон.