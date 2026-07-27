Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ядерные силы сдерживания КНДР будут непрерывно обновляться, заявила Ким Е Чжон.
- По ее словам, ядерная мощь является лучшей гарантией защиты страны на фоне кризиса, создаваемого враждебными силами в регионе.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ядерные силы КНДР будут непрерывно обновляться и останутся лучшей гарантией защиты страны, заявила заведующая Общим отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон.
"Последовательна и ясна наша позиция: ядерные силы сдерживания являются надежным щитом для суверенитета государства и лучшей гарантией для защиты… Ядерная мощность КНДР будет непрестанно обновляться без малейшей остановки", - заявила Ким Е Чжон, которую цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По ее словам, эта защита необходима на фоне кризиса, создаваемого враждебными силами в регионе.
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