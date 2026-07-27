Рейтинг@Mail.ru
Ядерные силы КНДР будут непрерывно обновляться, заявила сестра Ким Чен Ына - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:41 27.07.2026
Ядерные силы КНДР будут непрерывно обновляться, заявила сестра Ким Чен Ына

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон: ядерные силы КНДР продолжат обновляться

© Фото : KCNAПраздничный парад по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны в Пхеньяне
Праздничный парад по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : KCNA
Праздничный парад по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ядерные силы сдерживания КНДР будут непрерывно обновляться, заявила Ким Е Чжон.
  • По ее словам, ядерная мощь является лучшей гарантией защиты страны на фоне кризиса, создаваемого враждебными силами в регионе.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ядерные силы КНДР будут непрерывно обновляться и останутся лучшей гарантией защиты страны, заявила заведующая Общим отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон.
"Последовательна и ясна наша позиция: ядерные силы сдерживания являются надежным щитом для суверенитета государства и лучшей гарантией для защиты… Ядерная мощность КНДР будет непрестанно обновляться без малейшей остановки", - заявила Ким Е Чжон, которую цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По ее словам, эта защита необходима на фоне кризиса, создаваемого враждебными силами в регионе.
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Глава МИД КНДР рассказала, как Пхеньян оценивает СВО
20 июля, 13:35
 
В миреКНДРКим Е ЧжонКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала