Климатолог рассказала о непредсказуемости влияния Эль-Ниньо на климат

Краткий пересказ от РИА ИИ Даже сильные проявления Эль-Ниньо не всегда означают серьезные последствия для конкретного региона, поскольку на его влияние накладываются другие факторы.

На юго-востоке Австралии Эль-Ниньо обычно повышает вероятность сухой погоды и засух, но точные последствия предсказать сложно из-за влияния других процессов, включая Индоокеанский диполь.

Проявления Эль-Ниньо разной силы по-разному сказывались на погоде в Австралии: периоды сильного Эль-Ниньо, такие как 1997–1998, 2015–2016 и 2023–2024 годы, не оказали сильного влияния на осадки, а периоды слабого Эль-Ниньо, например в 2002 и 2006 годах, были связаны с засухами в некоторых районах Австралии.

ТОКИО, 27 июл — РИА Новости. Даже сильные проявления Эль-Ниньо не всегда означают серьезные последствия для конкретного региона, поскольку на его влияние накладываются другие факторы, рассказала РИА Новости австралийский климатолог, сотрудник Центра передового опыта ARC "Погода XXI века" Андреа Тащетто.

"В некоторых местах мощное Эль-Ниньо не обязательно означает сильные последствия на практике. Австралия — одно из таких мест, где наблюдается довольно большая вариативность последствий Эль-Ниньо", — сказала доцент Университета Нового Южного Уэльса

По словам ученого, точные последствия Эль-Ниньо для конкретных регионов предсказать сложно, поскольку на региональный климат влияют и другие процессы, включая Индоокеанский диполь - аналогичный климатический феномен в Индийском океане.

"Обычно Эль-Ниньо повышает вероятность сухой погоды и засух на юго-востоке Австралии. Однако прошлые периоды сильного Эль-Ниньо, такие как 1997-1998, 2015-2016 и 2023-2024 годы, не оказали сильного влияния на осадки. С другой стороны, периоды слабого Эль-Ниньо, например в 2002 и 2006 годах, были связаны с засухами в некоторых районах Австралии", — добавила она.