Роскачество поможет предприятиям из КНР пройти сертификацию РФ в Китае

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"Теперь китайские предприятия смогут проходить все этапы сертификации при непосредственном содействии локального российского офиса и получат системный контроль производственных процессов по национальным стандартам РФ прямо на своей территории", - пишет издание со ссылкой на представителей Роскачества.