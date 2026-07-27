Роскачество поможет предприятиям из КНР пройти сертификацию РФ в Китае

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подведомственный Роскачеству орган по сертификации «Русский эксперт» открыл представительство в Китае.
- Китайские предприятия смогут проходить сертификацию по национальным стандартам РФ при содействии российского офиса на своей территории.
- Официальным представителем «Русского эксперта» в Китае назначена компания Shenzhen Haokangxin Life Technology.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Подведомственный Роскачеству орган по сертификации "Русский эксперт" открыл представительство в Китае, чтобы помочь местным предприятиям пройти процедуру прямо на своей территории, сообщил представитель пресс-службы Роскачества газете "Ведомости".
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"Теперь китайские предприятия смогут проходить все этапы сертификации при непосредственном содействии локального российского офиса и получат системный контроль производственных процессов по национальным стандартам РФ прямо на своей территории", - пишет издание со ссылкой на представителей Роскачества.
Как подчеркнули в Роскачестве, такой подход позволит иностранному бизнесу существенно снизить временные и финансовые затраты на организационные процедуры.
Официальным представителем "Русского эксперта" в Китае назначена компания Shenzhen Haokangxin Life Technology, в задачи которой войдет координация взаимодействия с местными производителями, заинтересованными в экспорте в Россию и ЕАЭС, пояснили в пресс-службе Роскачества. Ранее чтобы подтвердить соответствие международным и российским стандартам, компаниям приходилось обращаться к посредникам, которые занимались либо товарной инспекцией, либо помогали российским экспортерам выходить на китайский рынок, отметили там.
В Роскачестве уточнили, что наличие легитимного сертификата влияет на участие в госзакупках и является обязательным условием для работы с крупными российскими корпоративными заказчиками.