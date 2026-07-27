В США объяснили, почему Киев пытается связать конфликт с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-президент американского Института ответственного государственного управления имени Куинси Трита Парси заявил, что Киев пытается связать боевые действия на Украине с войной против Ирана.

Парси считает, что цель Украины — добиться прямого участия США в противостоянии с Россией.

ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Киев пытается связать боевые действия на Украине с войной против Ирана, чтобы добиться прямого участия США в противостоянии с Россией, заявил вице-президент американского Института ответственного государственного управления имени Куинси Трита Парси.

"Украина не просто пытается вступить в войну с Ираном . Похоже, она пытается объединить украинский конфликт с иранским. Почему? Потому что в случае их объединения Украина станет воюющей стороной в войне с Ираном, а Америка - воюющей стороной в конфликте на Украине… Именно этой ключевой цели (Владимир) Зеленский и пытается добиться с 2022 года..." - написал Парси в соцсети X

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио 23 июля провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Рубио же заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения.

Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил глава государства, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.