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В США объяснили, почему Киев пытается связать конфликт с Ираном - РИА Новости, 27.07.2026
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19:00 27.07.2026
В США объяснили, почему Киев пытается связать конфликт с Ираном

Парси: Киев пытается связать конфликт на Украине с войной против Ирана

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАктивисты с флагами Украины и США
Активисты с флагами Украины и США - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Активисты с флагами Украины и США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент американского Института ответственного государственного управления имени Куинси Трита Парси заявил, что Киев пытается связать боевые действия на Украине с войной против Ирана.
  • Парси считает, что цель Украины — добиться прямого участия США в противостоянии с Россией.
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Киев пытается связать боевые действия на Украине с войной против Ирана, чтобы добиться прямого участия США в противостоянии с Россией, заявил вице-президент американского Института ответственного государственного управления имени Куинси Трита Парси.
"Украина не просто пытается вступить в войну с Ираном. Похоже, она пытается объединить украинский конфликт с иранским. Почему? Потому что в случае их объединения Украина станет воюющей стороной в войне с Ираном, а Америка - воюющей стороной в конфликте на Украине… Именно этой ключевой цели (Владимир) Зеленский и пытается добиться с 2022 года..." - написал Парси в соцсети X.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
В МИД заявили о готовности к дипломатическому урегулированию на Украине
Вчера, 17:06
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио 23 июля провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Рубио же заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения.
Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил глава государства, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Зеленский заявил, что готов приехать в США для подписания мира с Россией
24 июля, 22:06
 
В миреУкраинаРоссияИранСергей ЛавровМарко РубиоТрита Парси
 
 
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