Краткий пересказ от РИА ИИ
- И. о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Запад участвует в террористических операциях Киева.
- С 17 по 20 июля были атакованы несколько танкеров у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском.
ООН, 27 июл - РИА Новости. У России нет сомнений в том, что Запад оказывает содействие и участвует в террористических операциях Киева, заявила в понедельник исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.
"С 17 по 20 июля были намеренно атакованы несколько танкеров у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском... Пособничество и участие западных стран в этих терактах сомнений не вызывает", - сказала она в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.