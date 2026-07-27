Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анна Евстигнеева заявила о интернационализации террора киевского режима.
- По ее словам, ни территория Европы, ни иностранные операторы более не имеют иммунитета.
ООН, 27 июл - РИА Новости. Террор киевского режима все более интернационализируется, заявила в понедельник и. о. постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Террор киевского режима все более интернационализируется: ни территория Европы, ни иностранные операторы более не имеют иммунитета", - сказала Евстигнеева на заседании Совета Безопасности ООН.