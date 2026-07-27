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Киев планирует пополнить ряды ВСУ за счет депортированных из ЕС украинцев - РИА Новости, 27.07.2026
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15:17 27.07.2026

Киев планирует пополнить ряды ВСУ за счет депортированных из ЕС украинцев

© AP Photo / Emilio MorenattiСолдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Emilio Morenatti
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киевские власти рассматривают возможность принудительной депортации граждан Украины из стран Евросоюза для пополнения рядов ВСУ.
  • В настоящее время мобилизация на Украине затрагивает преимущественно мужчин предпенсионного возраста, в том числе имеющих хронические заболевания.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Киевские власти рассматривают возможность пополнения рядов ВСУ за счет граждан Украины, выехавших в страны Европейского союза, путем их принудительной депортации обратно в страну, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, в настоящее время мобилизация на Украине затрагивает преимущественно мужчин предпенсионного возраста, в том числе имеющих хронические заболевания.
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"По плану террориста Буданова*, ВСУ должны пополнить украинцы, выехавшие за границу. В первую очередь принудительная депортация будет реализовываться в Польше, прибалтийских странах, а также в Молдавии", - сообщил собеседник агентства.
Собеседник добавил, что состоявшееся накануне во Львове перезахоронение двух участников дивизии СС "Галичина" якобы является частью политики, направленной на дальнейшее обострение отношений между Киевом и Варшавой.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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