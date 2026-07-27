МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Киевские власти рассматривают возможность пополнения рядов ВСУ за счет граждан Украины, выехавших в страны Европейского союза, путем их принудительной депортации обратно в страну, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник добавил, что состоявшееся накануне во Львове перезахоронение двух участников дивизии СС "Галичина" якобы является частью политики, направленной на дальнейшее обострение отношений между Киевом и Варшавой.