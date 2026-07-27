В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и Киевской области вновь объявлена воздушная тревога, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
- Сигнал воздушной тревоги также звучит в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в понедельник воздушную тревогу в Киеве и Киевской области объявляли дважды. Спустя некоторое время ее отменили. На этот раз ее объявили в 11.50 мск.
Согласно данным онлайн карты, на данный момент сигнал воздушной тревоги, кроме того, звучит в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской областях.
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