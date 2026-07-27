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Киев просчитался, напав на иранское судно, заявили в Иране - РИА Новости, 27.07.2026
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02:10 27.07.2026 (обновлено: 03:22 27.07.2026)
Киев просчитался, напав на иранское судно, заявили в Иране

Иранский депутат Азизи заявил о скором понимании Украиной цены своих действий

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
Танкер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранский МИД заявил, что Украина совершила военное нападение на торговое судно Ирана, в результате которого один моряк погиб и еще один получил ранения.
  • Глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что любая атака на Иран влечет за собой расплату.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Киев пополнил список тех, кто просчитался, совершив нападение на иранское судно, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
В субботу иранский МИД заявил, что Украина совершила военное нападение на торговое судно Ирана. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
"Любая атака на Иран всегда влечет за собой расплату, так остается и впредь. США и Израиль уже знают об этом. Украина тоже, возможно, поймет, что Иран не оставляет действия без ответа. Список тех, кто просчитался, продолжает пополняться", - написал депутат на своей странице в соцсети Х.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым, что атака Украины на иранское коммерческое судно в Каспийском море не останется без ответа.
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Иран пообещал ответить на удар Украины по судну в Каспийском море
Вчера, 19:02
 
В миреИранУкраинаКиевАббас АракчиСергей Лавров
 
 
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