Киев просчитался, напав на иранское судно, заявили в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранский МИД заявил, что Украина совершила военное нападение на торговое судно Ирана, в результате которого один моряк погиб и еще один получил ранения.
- Глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что любая атака на Иран влечет за собой расплату.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Киев пополнил список тех, кто просчитался, совершив нападение на иранское судно, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
"Любая атака на Иран всегда влечет за собой расплату, так остается и впредь. США и Израиль уже знают об этом. Украина тоже, возможно, поймет, что Иран не оставляет действия без ответа. Список тех, кто просчитался, продолжает пополняться", - написал депутат на своей странице в соцсети Х.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым, что атака Украины на иранское коммерческое судно в Каспийском море не останется без ответа.