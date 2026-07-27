Киев просчитался, напав на иранское судно, заявили в Иране

"Любая атака на Иран всегда влечет за собой расплату, так остается и впредь. США и Израиль уже знают об этом. Украина тоже, возможно, поймет, что Иран не оставляет действия без ответа. Список тех, кто просчитался, продолжает пополняться", - написал депутат на своей странице в соцсети Х.