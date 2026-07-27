Украина только за вчерашний день встала ЕС вообще и Франции с Испанией в частности в несколько сотен миллионов евро.

Это стоимость принудительной эвакуации трехсот тысяч граждан. Это десятки тысяч гектаров утраченных роскошных земель, где росли вековые корабельные сосны. Это исчезнувшие морские обитатели и разоренные устричные фермы во Франции и оставшиеся не у дел рыбаки в Испании . Не считая разрушений — до самого пепла — домов и хозяйственных построек.

Только за вчерашний день и только во Франции многие сотни пожарных оказались тотально не в состоянии справиться с небывалыми пожарами. Потому что им не хватает оборудования, включая тяжелую технику. И самое главное — отсутствуют в нужном количестве самолеты-амфибии, способные справляться с любыми сложными возгораниями.

Этот апокалипсис случился, поскольку в казне нет денег. В казне такой всей из себя прогрессивной Франции нет средств — ни больших, ни даже малых: Украина и киевские сожрали абсолютно все финансовые ресурсы.

Макрон, чтобы прикрыть свой чувствительный "политический" низ хоть и вялым, но все еще фиговым листочком, заявил, что подобные пожары "беспрецедентны". "Такого не случалось последние 80 лет", — сказал как отрезал нынешний все еще хозяин Елисейского дворца.

Неделю назад полыхнуло в ближнем подпарижье — в парке Фонтенбло, который был заложен аж в XVI веке. Макрон туда метнулся и сказал, встречаясь с солдатами огня (они обороняли от пламени знаменитый королевский замок), что "сейчас всем нелегко".

Не всем, господин президент. У вас неточная информация. Пока вы объясняли очень уставшим пожарным, что вы точно тут ни при чем и что во всем "виноваты изменения климата", а денег для устранения (точнее, недопущения) подобных чрезвычайных ситуаций никаких — основных или дополнительных — нет и не будет, ваши друзья из Киева купались во французских миллиардах евро. Париж туда их отправляет буквально тоннами — постоянно и все последние четыре года.

Ради полноты картины стоит сказать, что Франция, которую сжирают пожары, не одинока. Точно так же сейчас в пламени тонет Испания. Ситуация в обеих странах столь апокалиптическая, что французский президент и испанский премьер-министр отправили челобитные в Еврокомиссию. Чтобы та — в европейской солидарности — поддержала бы погорельцев. Брюссель активировал процедуру гражданской защиты. И на этом солидарность завершилась. Система реагирования что-то там промямлила про "усиление" и "увеличение", но воз к вчерашнему вечеру был и ныне там.

Потому что (и тут не ходи к гадалке) Брюссель уже очень давно не закупал ничего, что требуется для эффективной противопожарной профилактики. Недофинансирование безопасности европейцев — и тоже потому, что нет денег. Гроши отданы киевским.

Денег во Франции нет настолько, что в строке бюджета об ассигнованиях на гражданскую оборону и пожаробезопасность была вычеркнута покупка двух новых самолетов-амфибий. Цена вопроса — что-то около 200 миллионов евро — оказалась неподъемной для страны, которая только в этом году профинансирует киевских на три миллиарда евро.

На изуверов и террористов деньги есть.

Денег нет на пожилых людей в домах престарелых, которых вынуждали собраться за две минуты, и эта эвакуация стариков была принудительной.

Денег нет на фермеров, занимающихся аквакультурой и разведением устриц, — они потеряли все. Денег нет ни на что, включая противопожарные мероприятия.

Статистика причин возникновения пожаров показывает, что низы общества недалеко ушли от верхов в тупости и злокозненности.

Если последние милуются с террористами, покупая их дружбу, то первые — то есть обыватели — развлекаются пироманией. Иными словами, причина этих пожаров, как и почти всех других, — элементарные поджоги.

Тот самый пожар в парке Фонтенбло — рукотворный. Поджог намеренный, его совершили два приятеля.

Уже есть сообщения, что и нынешний огненный апокалипсис на юго-западе Франции тоже может носить криминальный характер.

Так или иначе, но в мирное время (без войн и еженощных массированных атак БПЛА), в ситуации расслабленности и относительного благополучия у Франции, как и у всей Европы, не получается справиться с пламенем и с возгораниями. Не удается обуздать бедствие, которое типично для жаркого сезона, а вероятность которого, как и опасность, абсолютно прогнозируемы.

Франция — такая вся из себя развитая и прогрессивная — не в состоянии решить чрезвычайно рутинный вопрос.

И именно такая Франция готовится — и готовится серьезно, с многомиллиардными бюджетами — воевать с нашей страной, в которой пожары тушатся всегда. И максимально быстро. Потому что в нашей стране, которую вот эта самая Франция клеймила как "недоразвитую варварскую диктатуру", есть все и более чем все, чтобы справиться с пожаром любой категории сложности. Как и потушить возгорание максимально быстро.