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Хуситы нанесли удары по трем саудовским танкерам за два дня - РИА Новости, 27.07.2026
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02:57 27.07.2026
Хуситы нанесли удары по трем саудовским танкерам за два дня

Хуситы за двое суток нанесли удары по трем саудовским нефтяным танкерам

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные движения «Ансар Алла» нанесли удары по трем саудовским нефтяным танкерам за последние 48 часов.
  • С 20 июля ни один саудовский нефтяной танкер не прошел через Баб-эль-Мандебский пролив из-за введенной Йеменом блокады.
ДОХА, 27 июл - РИА Новости. Военные правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" нанесли удары по трем саудовским нефтяным танкерам за последние двое суток, сообщил йеменский источник ливанскому телеканалу Al Mayadeen.
"За последние 48 часов вооруженные силы Йемена нанесли удары по трем саудовским нефтяным танкерам", - сказал источник.
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Он отметил, что 16 саудовских судов развернулись и не смогли пройти через контролируемый хуситами Баб-эль-Мандебский пролив за шесть дней, начиная с 20 июля.
"С момента введения Йеменом блокады ни один саудовский нефтяной танкер не прошел через Баб-эль-Мандебский пролив ни в том, ни в другом направлении", - добавил источник.
По его словам, введенный 20 июля запрет на передвижение саудовских судов продолжает действовать.
Ранее хуситы объявили, что устанавливают морскую блокаду соседнего королевства в ответ на контроль воздушного пространства над Йеменом в течение 12 лет и обстрел аэропорта Саны в момент приземления иранского самолета с делегацией хуситов на борту.
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