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Врач рассказала, когда нужно начинать следить за уровнем холестерина - РИА Новости, 27.07.2026
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07:18 27.07.2026
Врач рассказала, когда нужно начинать следить за уровнем холестерина

Кардиолог Паукова посоветовала сдавать анализ на холестерин раз с 25 лет

© РИА Новости / Элеонора ЧернаяАмпулы с кровью
Ампулы с кровью - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Элеонора Черная
Ампулы с кровью. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-кардиолог-липидолог Екатерина Паукова сообщила, что здоровым людям без отягощенного анамнеза достаточно проверять холестерин раз в пять лет, начиная с 25 лет.
  • Людям с диабетом, гипертонией, лишним весом, а также тем, кто курит или у кого в семье уже были случаи повышенного холестерина или ранних сердечно-сосудистых заболеваний, стоит сдавать анализ раз в год вне зависимости от возраста.
  • Повышенный холестерин не имеет симптомов, и человек может годами не подозревать о проблеме.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Периодичность сдачи анализа на холестерин зависит от возраста и факторов риска - в общем случае начать проверять его целесообразно с 25 лет раз в пять лет, сообщила РИА Новости врач-кардиолог-липидолог медицинской компании "СберЗдоровье" Екатерина Паукова.
"Периодичность сдачи анализа на холестерин зависит от возраста и факторов риска. Здоровым людям без отягощенного анамнеза достаточно проверять холестерин раз в пять лет начиная с 25 лет. С возрастом это стоит делать чаще: мужчинам после 40 лет и женщинам после 50 - раз в один-два года, а после 65 лет - ежегодно", - отмечает специалист.
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Людям с диабетом, гипертонией, лишним весом, а также тем, кто курит или у кого в семье уже были случаи повышенного холестерина или ранних сердечно-сосудистых заболеваний, стоит сдавать анализ раз в год вне зависимости от возраста, а тем, кто уже принимает препараты для снижения холестерина, - так часто, как порекомендует врач.
Кроме холестерина стоит следить и за давлением - оно тоже увеличивает риск инфаркта и инсульта. В отличие от анализа крови, контролировать его можно постоянно - с помощью "умного" тонометра, который может передавать показания врачу через мобильное приложение. Если что-то отклоняется от нормы, кардиолог сам свяжется с пациентом и подскажет, что делать.
"Важно понимать, что сам по себе повышенный холестерин никак не ощущается - человек может годами не подозревать о проблеме. Боль в груди и одышка - это не симптомы холестерина, а признаки уже развившейся ишемической болезни сердца, одной из причин которой становится атеросклероз. А вот головную боль и головокружение с холестерином часто связывают ошибочно - прямой связи здесь нет", - добавляет она.
Холестерин - жироподобное вещество, необходимое для работы клеток и синтеза витамина D и половых гормонов. Он переносится в крови двумя видами белков: липопротеинами низкой плотности, сокращенно ЛПНП, - это "плохой" холестерин; и липопротеинами высокой плотности, сокращенно ЛПВП, - это "хороший". Когда холестерина, который переносят ЛПНП, становится в крови слишком много, он откладывается в стенках сосудов и повышает риск атеросклероза, инфаркта и инсульта.
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