В МВД рассказали о способе хищения Telegram-аккаунтов без пароля и смс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Злоумышленники распространяют вредоносную программу под названием «Обновление телеметрии Windows» для хищения аккаунтов в Telegram.
- Программа позволяет преступникам получить доступ к учетной записи Telegram без ввода пароля и кодов подтверждения.
- Правоохранители рекомендуют загружать программы с проверенных ресурсов и принимать меры по обеспечению безопасности устройства.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Злоумышленники распространяют вредоносную программу "Обновление телеметрии Windows" для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и смс, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве со ссылкой на экспертов "Лаборатории Касперского" сообщили, что обнаружена вредоносная программа, распространяемая под названием "Обновление телеметрии Windows".
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"После запуска на компьютере она похищает данные сессии Telegram для Windows, что позволяет преступникам получить доступ к учетной записи без ввода пароля и кодов подтверждения", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что подобный файл может попасть на устройство при загрузке программы из непроверенного источника.
Правоохранители рекомендуют загружать программы с проверенных ресурсов, не открывать подозрительные вложения и ссылки в электронной почте и мессенджерах, обновлять операционную систему и приложения, а также запускать антивирус, периодически проверять список активных сеансов в Telegram и завершать неизвестные подключения.