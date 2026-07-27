Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали о способе хищения Telegram-аккаунтов без пароля и смс - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 27.07.2026
В МВД рассказали о способе хищения Telegram-аккаунтов без пароля и смс

МВД: хакеры используют вредоносную программу для хищения аккаунтов в Telegram

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Злоумышленники распространяют вредоносную программу под названием «Обновление телеметрии Windows» для хищения аккаунтов в Telegram.
  • Программа позволяет преступникам получить доступ к учетной записи Telegram без ввода пароля и кодов подтверждения.
  • Правоохранители рекомендуют загружать программы с проверенных ресурсов и принимать меры по обеспечению безопасности устройства.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Злоумышленники распространяют вредоносную программу "Обновление телеметрии Windows" для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и смс, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве со ссылкой на экспертов "Лаборатории Касперского" сообщили, что обнаружена вредоносная программа, распространяемая под названием "Обновление телеметрии Windows".
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:83102
11 февраля 2025, 13:50
"После запуска на компьютере она похищает данные сессии Telegram для Windows, что позволяет преступникам получить доступ к учетной записи без ввода пароля и кодов подтверждения", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что подобный файл может попасть на устройство при загрузке программы из непроверенного источника.
Правоохранители рекомендуют загружать программы с проверенных ресурсов, не открывать подозрительные вложения и ссылки в электронной почте и мессенджерах, обновлять операционную систему и приложения, а также запускать антивирус, периодически проверять список активных сеансов в Telegram и завершать неизвестные подключения.
Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram
5 мая, 02:17
 
ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Лаборатория Касперского
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала