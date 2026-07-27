Дрон ВСУ атаковал многоэтажный дом в Керчи, пострадали десять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Керчи десять человек пострадали при атаке дрона ВСУ на многоэтажный дом.
- Трое, включая ребенка, попали в больницы.
- Два этажа здания охватил пожар.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Украинский дрон ударил по многоэтажному дому в Керчи, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
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"Пострадали десять человек. Трое керчан, в том числе ребенок, госпитализированы", — написал он в Telegram-канале.
Как уточнила помощница главы Крыма Ольга Курлаева, атака произошла в 14:00. На третьем и четвертом этажах вспыхнул пожар.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18