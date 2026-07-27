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Жительница Камчатки зарегистрировала в двух квартирах 74 иностранца - РИА Новости, 27.07.2026
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01:36 27.07.2026
Жительница Камчатки зарегистрировала в двух квартирах 74 иностранца

На Камчатке женщина фиктивно зарегистрировала в своих квартирах 74 иностранца

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники уголовного розыска Петропавловска-Камчатского раскрыли схему фиктивной миграционной регистрации, организованную местной жительницей.
  • Женщина поставила на учет в своих квартирах 74 иностранных гражданина и получала по 1,5 тысячи рублей с каждого мигранта ежемесячно.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 июл — РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска Петропавловска-Камчатского раскрыли схему фиктивной миграционной регистрации, организованную 51-летней местной жительницей, которая поставила на учет в своих квартирах 74 иностранных гражданина.
"На Камчатке полицейские выявили женщину, которая фиктивно поставила на учет 74 иностранца", — сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.
По данным оперативников, регистрация приезжих из ближнего зарубежья велась с января по май в двух жилых помещениях. Фактическое вселение и проживание иностранцев не обеспечивались, площадь квартир объективно не позволяла разместить такое количество людей. За услуги женщина ежемесячно получала по 1,5 тысячи рублей с каждого мигранта.
Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
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