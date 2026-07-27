"КамАЗ" отменил четырехдневный график работы

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Крупнейший российский производитель грузовиков "Камаз" отменил 4-дневный рабочий график в августе-октябре на фоне роста объема заказов, сообщили в компании.

В пресс-службе отметили, что благодаря мерам, принимаемым по развитию продаж, расширению модельного ряда автомобилей К5, а также стабилизации российского рынка грузовых автомобилей, на "Камазе" зафиксирован рост объема заказов на ближайшие месяцы, что позволило скорректировать производственный план в сторону увеличения.