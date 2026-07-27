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"КамАЗ" отменил четырехдневный график работы - РИА Новости, 27.07.2026
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10:35 27.07.2026 (обновлено: 10:44 27.07.2026)
"КамАЗ" отменил четырехдневный график работы

"КамАЗ" отменил четырехдневный график работы из-за роста объема заказов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе "КамАЗ"
Рабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе КамАЗ - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Рабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе "КамАЗ". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крупнейший российский производитель грузовиков "КамАЗ" отменил четырехдневный рабочий график в августе — октябре на фоне роста объема заказов.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Крупнейший российский производитель грузовиков "Камаз" отменил 4-дневный рабочий график в августе-октябре на фоне роста объема заказов, сообщили в компании.
"Генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин отменил режим неполной четырехдневной рабочей недели, установленный приказом-постановлением в марте 2026 года", - говорится в сообщении.
Таким образом, "Камаз" продолжит работу по пятидневному графику.
В пресс-службе отметили, что благодаря мерам, принимаемым по развитию продаж, расширению модельного ряда автомобилей К5, а также стабилизации российского рынка грузовых автомобилей, на "Камазе" зафиксирован рост объема заказов на ближайшие месяцы, что позволило скорректировать производственный план в сторону увеличения.
"Объемов достаточно для работы в режиме 5-дневной рабочей недели. Среднесуточный темп производства составит 160 машкомплектов", - добавляют в пресс-службе.
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