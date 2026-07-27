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В Калининградской области в понедельник ожидаются грозы и ливневые дожди - РИА Новости, 27.07.2026
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18:42 27.07.2026
В Калининградской области в понедельник ожидаются грозы и ливневые дожди

МЧС: в Калининградской области в понедельник ожидаются грозы и ливневые дожди

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка идет под зонтом во время дождя
Девушка идет под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушка идет под зонтом во время дождя. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калининградской области в ближайшие три часа ожидаются грозы и ливневые дожди.
  • Порывы ветра при грозе могут достигать 14 метров в секунду.
КАЛИНИНГРАД, 27 июл – РИА Новости. Грозы и ливневые дожди в Калининградской области ждут в понедельник вечером, предупредила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"По Калининградской области в ближайшие три часа ожидаются грозы, ливневые дожди, при грозе порывы ветра до 14 метров в секунду. Смещение с юго-запада на северо-восток. Сейчас гроза в Железнодорожном", - говорится в сообщении МЧС на платформе "Макс".
По данным Telegram-канала "Погода и метеоявления в Калининградской области", во второй половине дня в понедельник западный/северо-западный ветер усилится с порывами до 13-15 метров в секунду, по области до 15-18 метров в секунду.
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ПроисшествияКалининградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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