На выезде из Ярославля перекрыли движение из-за атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ярославская область подвергается атаке украинских БПЛА.
- Из-за атаки перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки БПЛА на Ярославскую область, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Губернатор посоветовал воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей либо выбирать маршрут, минуя этот участок.
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22 июня 2022, 17:18