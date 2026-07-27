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На выезде из Ярославля перекрыли движение из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 27.07.2026
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05:57 27.07.2026
На выезде из Ярославля перекрыли движение из-за атаки БПЛА

Движение из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки БПЛА по региону

© Shutterstock/FOTODOM / saiko3pВид на Ярославль
Вид на Ярославль - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / saiko3p
Вид на Ярославль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярославская область подвергается атаке украинских БПЛА.
  • Из-за атаки перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки БПЛА на Ярославскую область, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал он в канале на платформе "Макс".
Губернатор посоветовал воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей либо выбирать маршрут, минуя этот участок.
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Специальная военная операция на УкраинеЯрославльМоскваЯрославская областьМихаил ЕвраевБезопасность
 
 
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