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На Ямале подросток напал с ножом на сверстника, требуя отдать кроссовки - РИА Новости, 27.07.2026
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07:54 27.07.2026
На Ямале подросток напал с ножом на сверстника, требуя отдать кроссовки

В Надыме 14-летний подросток напал на сверстника с ножом и потребовал кроссовки

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Надыме 14-летний подросток угрожал ножом 12-летнему мальчику и требовал отдать ему кроссовки.
  • В отношении несовершеннолетнего жителя Надыма возбуждено уголовное дело о разбое, совершенном с применением оружия.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за разбойного нападения 14-летнего подростка на сверстника в Надыме в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
"Четырнадцатилетний подозреваемый, находясь у одного из жилых домов города Надыма, угрожая ножом 12-летнему потерпевшему, потребовал передать ему кроссовки. Получив отказ, он проследовал за потерпевшим в подъезд дома, где вновь, демонстрируя нож, выдвинул требование отдать обувь", – говорится в сообщении.
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Опасаясь насилия, школьник передал нападавшему свои кроссовки, после чего тот с похищенным скрылся, уточнили в пресс-службе.
По данным ведомства, происшествие случилось еще 27 мая, в отношении несовершеннолетнего жителя Надыма возбуждено уголовное дело о разбое, совершенном с применением оружия.
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