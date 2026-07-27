На Ямале подросток напал с ножом на сверстника, требуя отдать кроссовки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Надыме 14-летний подросток угрожал ножом 12-летнему мальчику и требовал отдать ему кроссовки.
- В отношении несовершеннолетнего жителя Надыма возбуждено уголовное дело о разбое, совершенном с применением оружия.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за разбойного нападения 14-летнего подростка на сверстника в Надыме в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
"Четырнадцатилетний подозреваемый, находясь у одного из жилых домов города Надыма, угрожая ножом 12-летнему потерпевшему, потребовал передать ему кроссовки. Получив отказ, он проследовал за потерпевшим в подъезд дома, где вновь, демонстрируя нож, выдвинул требование отдать обувь", – говорится в сообщении.
Опасаясь насилия, школьник передал нападавшему свои кроссовки, после чего тот с похищенным скрылся, уточнили в пресс-службе.
По данным ведомства, происшествие случилось еще 27 мая, в отношении несовершеннолетнего жителя Надыма возбуждено уголовное дело о разбое, совершенном с применением оружия.