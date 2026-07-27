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Израильская артиллерия обстреляла окраины населенных пунктов на юге Ливана - РИА Новости, 27.07.2026
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16:13 27.07.2026
Израильская артиллерия обстреляла окраины населенных пунктов на юге Ливана

РИА Новости: израильская артиллерия обстреляла два населенных пункта в Ливане

© AP Photo / Yonatan SindelИзраильское артиллерийское подразделение
Израильское артиллерийское подразделение - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Yonatan Sindel
Израильское артиллерийское подразделение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Окраины населенных пунктов Таллуса и Маркаба на юге Ливана подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Израиля.
  • В жилых кварталах Маркабы произошли серии подрывов, после чего над населенным пунктом поднялись клубы дыма.
БЕЙРУТ, 27 июл - РИА Новости. Израильская артиллерия обстреляла окраины населенных пунктов Таллуса и Маркаба на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Окраины населенных пунктов Таллуса и Маркаба подверглись артиллерийскому обстрелу, в результате которого в районе попаданий вспыхнул пожар", - рассказал собеседник агентства.
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По данным источника, израильские военные также провели серию подрывов в жилых кварталах Маркабы. В населенном пункте были слышны последовательные взрывы, после чего над ним поднялись клубы дыма.
Он добавил, что с утра понедельника израильские беспилотники совершают разведывательные полеты над южными районами Ливана и Бейрутом.
Несмотря на достигнутое в Вашингтоне 26 июня рамочное соглашение, предусматривающее прекращение огня и вывод израильских сил с территории Ливана, поселения на юге страны продолжают регулярно подвергаться обстрелам артиллерии и авиации, а также израильские военные проводят подрывы домов и объектов гражданской инфраструктуры. Израильские военные заявляют, что удары наносятся по целям, связанным с движением "Хезболлах", в рамках защиты севера Израиля от потенциальной угрозы со стороны шиитского сопротивления.
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