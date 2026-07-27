Израильская артиллерия обстреляла окраины населенных пунктов на юге Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Окраины населенных пунктов Таллуса и Маркаба на юге Ливана подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Израиля.
- В жилых кварталах Маркабы произошли серии подрывов, после чего над населенным пунктом поднялись клубы дыма.
БЕЙРУТ, 27 июл - РИА Новости. Израильская артиллерия обстреляла окраины населенных пунктов Таллуса и Маркаба на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Окраины населенных пунктов Таллуса и Маркаба подверглись артиллерийскому обстрелу, в результате которого в районе попаданий вспыхнул пожар", - рассказал собеседник агентства.
Израильский беспилотник атаковал скорую помощь на юге Ливана
23 июля, 18:09
По данным источника, израильские военные также провели серию подрывов в жилых кварталах Маркабы. В населенном пункте были слышны последовательные взрывы, после чего над ним поднялись клубы дыма.
Несмотря на достигнутое в Вашингтоне 26 июня рамочное соглашение, предусматривающее прекращение огня и вывод израильских сил с территории Ливана, поселения на юге страны продолжают регулярно подвергаться обстрелам артиллерии и авиации, а также израильские военные проводят подрывы домов и объектов гражданской инфраструктуры. Израильские военные заявляют, что удары наносятся по целям, связанным с движением "Хезболлах", в рамках защиты севера Израиля от потенциальной угрозы со стороны шиитского сопротивления.
Возле дома министра нацбезопасности Израиля упал дрон
25 июля, 23:05