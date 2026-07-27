Израильская артиллерия обстреляла окраины населенных пунктов на юге Ливана

По данным источника, израильские военные также провели серию подрывов в жилых кварталах Маркабы. В населенном пункте были слышны последовательные взрывы, после чего над ним поднялись клубы дыма.

Несмотря на достигнутое в Вашингтоне 26 июня рамочное соглашение, предусматривающее прекращение огня и вывод израильских сил с территории Ливана, поселения на юге страны продолжают регулярно подвергаться обстрелам артиллерии и авиации, а также израильские военные проводят подрывы домов и объектов гражданской инфраструктуры. Израильские военные заявляют, что удары наносятся по целям, связанным с движением "Хезболлах", в рамках защиты севера Израиля от потенциальной угрозы со стороны шиитского сопротивления.