В аэропорту Ижевска сняли временные ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Ижевска сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Ижевск. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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