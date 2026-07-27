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Французский историк рассказал о первой поездке в Москву - РИА Новости, 27.07.2026
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18:14 27.07.2026
Французский историк рассказал о первой поездке в Москву

Французский историк Малиновски сравнил Москву с Эльдорадо

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБашни московского Кремля
Башни московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Башни московского Кремля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский историк Пьер Малиновски впервые посетил Москву в 2014 году и сразу почувствовал особую атмосферу города, которая напомнила ему Эльдорадо.
  • Пьер Малиновски проживает в Москве с 2017 года, а в октябре 2018 года открылся возглавляемый им Фонд развития русско-французских исторических инициатив.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Французский историк, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски рассказал РИА Новости, что, когда впервые приехал в Москву, сразу почувствовал особую атмосферу города, напомнившего ему Эльдорадо – мифический город с огромными богатствами, символ процветания и больших возможностей.
Пьер Малиновски проживает в Москве с 2017 года, а в октябре 2018 года открылся возглавляемый им Фонд развития русско-французских исторических инициатив. В 2022 году указом президента РФ Владимира Путина историк получил российское гражданство.
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"Когда я впервые приехал в Москву, я никого тут не знал. Но увидел город и сразу сказал себе: "Это мое". Для меня это было, как сказать… настоящее Эльдорадо, понимаешь?" – поделился Малиновски своими первыми впечатлениями о российской столице.
По его словам, он впервые посетил Москву в 2014 году. О России тогда историк знал совсем немного.
"Я почувствовал: вот здесь мое место. Здесь так чисто, такие красивые женщины. Здесь есть какая-то особая атмосфера", – отметил Малиновски.
Фонд развития русско-французских исторических инициатив, основанный Малиновски в 2018 году, реализовал ряд совместных археологических проектов, посвященных общей истории России и Франции.
Среди наиболее известных – обнаружение под Смоленском останков генерала армии Наполеона Шарля-Этьена Гюдена и их возвращение во Францию в 2021 году, поиск останков солдат Русского экспедиционного корпуса в Курси во Франции, исследования, посвященные эскадрилье "Нормандия – Неман", блокаде Ленинграда, Сталинградской битве и событиям войны 1812 года.
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