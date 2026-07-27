Краткий пересказ от РИА ИИ Французский историк Пьер Малиновски впервые посетил Москву в 2014 году и сразу почувствовал особую атмосферу города, которая напомнила ему Эльдорадо.

Пьер Малиновски проживает в Москве с 2017 года, а в октябре 2018 года открылся возглавляемый им Фонд развития русско-французских исторических инициатив.

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Французский историк, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски рассказал РИА Новости, что, когда впервые приехал в Москву, сразу почувствовал особую атмосферу города, напомнившего ему Эльдорадо – мифический город с огромными богатствами, символ процветания и больших возможностей.

Пьер Малиновски проживает в Москве с 2017 года, а в октябре 2018 года открылся возглавляемый им Фонд развития русско-французских исторических инициатив. В 2022 году указом президента РФ Владимира Путина историк получил российское гражданство.

"Когда я впервые приехал в Москву, я никого тут не знал. Но увидел город и сразу сказал себе: "Это мое". Для меня это было, как сказать… настоящее Эльдорадо, понимаешь?" – поделился Малиновски своими первыми впечатлениями о российской столице.

По его словам, он впервые посетил Москву в 2014 году. О России тогда историк знал совсем немного.

"Я почувствовал: вот здесь мое место. Здесь так чисто, такие красивые женщины. Здесь есть какая-то особая атмосфера", – отметил Малиновски.

Фонд развития русско-французских исторических инициатив, основанный Малиновски в 2018 году, реализовал ряд совместных археологических проектов, посвященных общей истории России и Франции.