"Нанес удар". Депутат Рады раскрыл, какой сигнал Зеленский послал Трампу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что удар по иранскому судну следует рассматривать как политический сигнал в преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом.
- По мнению Дмитрука, президенту Зеленскому необходимо прикрыть отсутствие заявленных результатов операции против России.
- Политик отметил, что вероятность ответа со стороны Ирана достаточно высока.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Удар по иранскому судну следует рассматривать как политический сигнал в преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
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"Зеленский нанес удар по иранскому судну. <…> Для него крайне важно постоянное расширение кризиса. При этом для него не имеет значения, где именно будет происходить эта эскалация: на территории России, Белоруссии, в отношениях с Ираном или в "дипломатическом" противостоянии с европейскими государствами. Новые угрозы и очаги напряженности являются продолжением его террористического курса и способом продления собственной жизни", — написал он.
По его мнению, глава киевского режима готов подставлять мирных граждан и отправлять военных на новые направления, чтобы те воевали и погибали ради его устойчивой связи с Трампом, что гарантирует ему власть.
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"Удар по иранскому судну следует рассматривать не только как военную акцию, но и как политический сигнал в преддверии встречи с Трампом. Зеленскому необходимо чем-то прикрыть очередное вранье и отсутствие заявленных результатов сорокадневной операции против России", — добавил Дмитрук.
При этом вероятность ответа со стороны Ирана достаточно высока, отметил политик.
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"И, как всегда, расплачиваться за подобные политические игры будет не Зеленский. Гибнуть будут простые люди — украинцы, иранцы и граждане других государств — ради того, чтобы Зеленский и дальше продолжал убивать. Весь мир продолжает смотреть, как Зеленский убивает людей", — резюмировал он.
Как сообщил в субботу МИД Ирана, Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно 25 июля. В результате атаки на борту произошел взрыв, из-за которого один моряк погиб и еще один получил ранения.
Ведомство отметило, что ответственность за последствия таких авантюр ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает. Министерство также вызвало временного поверенного Украины в Тегеране.