«

"Зеленский нанес удар по иранскому судну. <…> Для него крайне важно постоянное расширение кризиса. При этом для него не имеет значения, где именно будет происходить эта эскалация: на территории России, Белоруссии, в отношениях с Ираном или в "дипломатическом" противостоянии с европейскими государствами. Новые угрозы и очаги напряженности являются продолжением его террористического курса и способом продления собственной жизни", — написал он.