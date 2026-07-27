Нетаньяху вылетел в Вашингтон на встречу с Трампом

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом и обсудит актуальные вопросы, а также ситуацию вокруг Ирана.

"Сейчас я отправляюсь на встречу с нашим другом, президентом Дональдом Трампом … На нашей встрече мы обсудим все вопросы, стоящие на повестке дня, прежде всего Иран", - написал Нетаньяху в социальной сети Х

Израильский премьер добавил, что предстоящая встреча станет уже восьмой с Трампом и отметил, что ни один другой мировой лидер не встречался с ним так часто.

Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.