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Нетаньяху вылетел в Вашингтон на встречу с Трампом - РИА Новости, 27.07.2026
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14:44 27.07.2026
Нетаньяху вылетел в Вашингтон на встречу с Трампом

Нетаньяху вылетел в Вашингтон, где обсудит с Трампом ситуацию вокруг Ирана

© AP Photo / Alex KolomienskyПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Alex Kolomiensky
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом и обсудит актуальные вопросы, а также ситуацию вокруг Ирана.
"Сейчас я отправляюсь на встречу с нашим другом, президентом Дональдом Трампом… На нашей встрече мы обсудим все вопросы, стоящие на повестке дня, прежде всего Иран", - написал Нетаньяху в социальной сети Х.
Израильский премьер добавил, что предстоящая встреча станет уже восьмой с Трампом и отметил, что ни один другой мировой лидер не встречался с ним так часто.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Трамп избегает личных встреч с Нетаньяху, пишет WSJ
24 июля, 09:45
 
В миреИранДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВашингтон (штат)США
 
 
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