СМИ: США отложили удар по Ирану из-за сокращения запасов ракет Patriot

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США отложили крупную военную операцию против Ирана из-за опасений дальнейшего истощения запасов ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО.
- Командующий Центральным командованием ВС США Брэд Купер подготовил несколько вариантов военной операции, включая кампанию продолжительностью от 10 до 14 дней.
- Президент США Дональд Трамп дал понять, что дипломатическое урегулирование вновь рассматривается в качестве возможного варианта, и заявил о поддержании контактов с Ираном.
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. США отложили крупную военную операцию против Ирана на фоне опасений, что масштабный удар приведет к дальнейшему истощению сокращающихся запасов ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
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"Операция была отложена, чтобы дать возможность дипломатии, а также чтобы официальные лица могли обсудить, как масштабный удар скажется на сокращающихся запасах ракет-перехватчиков для систем Patriot и других средств ПВО", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, американские военные к пятнице были готовы начать интенсивную серию ударов по Ирану, которая могла продлиться до двух недель. Согласно данным газеты, командующий Центральным командованием ВС США Брэд Купер подготовил несколько вариантов операции, включая кампанию продолжительностью от 10 до 14 дней.
Однако в пятницу президент США Дональд Трамп дал понять, что дипломатическое урегулирование вновь рассматривается в качестве возможного варианта, и заявил, что американские представители поддерживают контакты с Ираном.
Представители администрации Трампа сообщили газете, что страны Персидского залива, в том числе Оман и Катар, пытаются возобновить дипломатический процесс.