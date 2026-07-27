МИД Ирана: покровители Киева должны ответить за атаку на судно в Каспии

Согласно заявлению, ранее опубликованному в Telegram-канале МИД Ирана, Тегеран оставляет за собой право на ответные действия после нападения Украины на иранское торговое судно в Каспийском море. Ведомство отмечало, что ответственность за последствия авантюр Украины ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает