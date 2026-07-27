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МИД Ирана: покровители Киева должны ответить за атаку на судно в Каспии - РИА Новости, 27.07.2026
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13:24 27.07.2026 (обновлено: 13:54 27.07.2026)
МИД Ирана: покровители Киева должны ответить за атаку на судно в Каспии

Багаи: Киев и его сторонники должны ответить за атаку на иранское судно

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Ирана заявил, что Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно в Каспийском море, в результате которого один моряк погиб и еще один получил ранения.
  • Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что все "покровители" Украины должны нести ответственность за атаку, и Иран не оставит нападение без ответа.
ТЕГЕРАН, 27 июл - РИА Новости. Все "покровители" Украины должны нести ответственность за атаку на иранское судно, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина в субботу совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
"Безусловно, все, считающие себя покровителями и сторонниками Украины, должны понести ответственность (за удар по иранскому судну - ред.)... Иран не оставит это (нападение - ред.) без ответа", - сказал Багаи в ходе брифинга.
Согласно заявлению, ранее опубликованному в Telegram-канале МИД Ирана, Тегеран оставляет за собой право на ответные действия после нападения Украины на иранское торговое судно в Каспийском море. Ведомство отмечало, что ответственность за последствия авантюр Украины ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает
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