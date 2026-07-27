МИД Ирана: покровители Киева должны ответить за атаку на судно в Каспии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Ирана заявил, что Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно в Каспийском море, в результате которого один моряк погиб и еще один получил ранения.
- Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что все "покровители" Украины должны нести ответственность за атаку, и Иран не оставит нападение без ответа.
ТЕГЕРАН, 27 июл - РИА Новости. Все "покровители" Украины должны нести ответственность за атаку на иранское судно, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина в субботу совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
"Безусловно, все, считающие себя покровителями и сторонниками Украины, должны понести ответственность (за удар по иранскому судну - ред.)... Иран не оставит это (нападение - ред.) без ответа", - сказал Багаи в ходе брифинга.
Согласно заявлению, ранее опубликованному в Telegram-канале МИД Ирана, Тегеран оставляет за собой право на ответные действия после нападения Украины на иранское торговое судно в Каспийском море. Ведомство отмечало, что ответственность за последствия авантюр Украины ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает